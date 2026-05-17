Trump paralajmëron Tajvanin pas vizitës në Kinë: Mos shpallni pavarësinë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump paralajmëroi Tajvanin pas vizitës së tij të fundit në Kinë, duke theksuar se çdo lëvizjeje drejt pavarësisë formale do ringjallte tensionet në një nga pikat gjeopolitike më të ndjeshme në botë. Komentet e Trump shkaktuan shqetësim dhe pasiguri në Tajvan. Zyrtarët theksuan se ishulli është tashmë një entitet sovran nën emrin e tij zyrtar, Republika e Kinës.
Sipas William Yang, analist i lartë në Grupin Ndërkombëtar të Krizave në Taipei, udhëheqja tajvaneze ka shmangur vazhdimisht çdo deklaratë zyrtare të pavarësisë, e vetëdijshme se një veprim i tillë mund të provokonte një përgjigje të ashpër ushtarake nga Kina.
“… është në thelb një konsensus në të gjithë bordin se duke vepruar kështu do të krijonte vërtet një konflikt potencialisht katastrofik “, tha Yang për DW. Komentet e Trump vijnë pas diskutimeve me Presidentin kinez Xi Jinping , të cilat thuhet se përfshinin edhe çështjen delikate të shitjes së armëve amerikane në Tajvan./DW