Trump paralajmëron sulme katastrofike në Iran: Ende nuk kemi nisur valën e madhe

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi në një intervistë telefonike për CNN se ushtria amerikane po “e godet fort” Iranin, por paralajmëroi se “vala e madhe” e sulmeve ende nuk ka ndodhur.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Në një bisedë nëntëminutëshe me gazetarin Jake Tapper, Trump u shpreh: “Po i godasim fort. Mendoj se po shkon shumë mirë. Është shumë e fuqishme. Kemi ushtrinë më të madhe në botë dhe po e përdorim.”
“Vala e madhe po vjen”
I pyetur se sa mund të zgjasë konflikti, presidenti tha se nuk dëshiron që lufta të zgjasë shumë. “Gjithmonë kam menduar se do të zgjaste katër javë. Dhe jemi pak përpara afatit,” u shpreh ai.
Trump theksoi se SHBA po ndërmerr hapa edhe përtej ofensivës ushtarake për të ndihmuar popullin iranian, por paralajmëroi se situata do të përkeqësohet:
“Ende nuk kemi filluar t’i godasim fort. Vala e madhe ende nuk ka ndodhur. E madhja po vjen shumë shpejt.”
“Surpriza më e madhe”: Reagimi i vendeve arabe
Sipas Trump, “surpriza më e madhe” deri tani kanë qenë sulmet iraniane ndaj vendeve arabe në rajon, përfshirë Bahreinin, Jordaninë, Kuvajtin, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
“Ishim të befasuar. U thamë: ‘Ne e kemi situatën nën kontroll’, por tani ata duan të luftojnë dhe po luftojnë në mënyrë agresive,” tha ai.
Presidenti shtoi se sulmet iraniane ndaj objekteve civile, përfshirë një hotel dhe një pallat banimi, i kanë zemëruar vendet e rajonit.
Pasiguri për udhëheqjen në Iran
Duke folur për situatën e brendshme në Iran, Trump tha se nuk është e qartë se kush po e drejton aktualisht vendin, pas goditjeve të para amerikane.
“Humbën shumë në drejtim të udhëheqjes. 49 persona. Ishte një goditje e jashtëzakonshme,” deklaroi ai, duke shtuar se disa prej tyre konsideroheshin si figura kyçe për të ardhmen e regjimit.
Sipas tij, udhëheqësit iranianë “u treguan arrogantë” duke u mbledhur të gjithë në një vend, duke menduar se nuk mund të zbuloheshin.
“Nuk arritëm marrëveshje”
Trump theksoi se administrata e tij kishte tentuar të negocionte me Teheranin, por pa sukses. Ai tha se pala iraniane nuk pranoi të ndalte pasurimin e uraniumit.
Duke kritikuar marrëveshjen bërthamore të nënshkruar gjatë presidencës së Barack Obama, Trump e cilësoi atë si “një rrugë drejt bombës”, duke pretenduar se Irani do të kishte siguruar armë bërthamore brenda pak vitesh.
Ai përmendi gjithashtu eliminimin e gjeneralit iranian Qasem Soleimani në vitin 2020 si pjesë të një fushate afatgjatë kundër kërcënimit iranian.
“Ne po e trajtojmë këtë çështje në mënyrën e duhur. Nuk kemi pse të shqetësohemi për marrëveshje,” përfundoi Trump, para se të mbyllte telefonatën.