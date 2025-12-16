Trump padit BBC/ Kërkon 5 miliardë dollar, ja si i përgjigjet media britanike

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka ngritur një padi prej 5 miliardë dollarësh kundër BBC-së për një redaktim të fjalimit të tij të 6 janarit 2021 në një dokumentar të Panorama. Trump akuzoi transmetuesin për shpifje dhe për shkelje të një ligji për praktikat tregtare, sipas dokumenteve gjyqësore të paraqitura në Florida. Media britanike BBC ,i kërkoi falje Trump muajin e kaluar, por hodhi poshtë kërkesat e tij për kompensim dhe nuk u pajtua se kishte ndonjë bazë për një pretendim për shpifje.
Ekipi ligjor i Trump akuzoi BBC-në për shpifje ndaj tij duke manipuluar qëllimisht, në mënyrë keqdashëse fjalimin e tij”. BBC-ja ende nuk i është përgjigjur padisë. Trump tha muajin e kaluar se planifikonte të padiste BBC-në për dokumentarin, i cili u transmetua në Mbretërinë e Bashkuar përpara zgjedhjeve të vitit 2024 në SHBA.Trump u tha gazetarëve për planet e tij që ata mashtruan, ata ndryshuan fjalët që dilnin nga goja ime.
Në fjalimin e tij më 6 janar 2021, përpara një trazire në Kapitolin e SHBA-së, Trump i tha një turme, “Do të ecim drejt Kapitolit dhe do të brohorasim për senatorët, kongresmenët dhe kongresmenet tona të guximshme” Më shumë se 50 minuta më vonë në fjalim, ai tha, “Dhe ne luftojmë. Ne luftojmë si ferr.
Në programin Panorama, një klip e tregoi atë duke thënë, “Do të ecim drejt Kapitolit… dhe unë do të jem atje me ju. Dhe do të luftojmë. Do të luftojmë si ferr.”
BBC pranoi se redaktimi kishte dhënë përshtypjen e gabuar se ai kishte bërë një thirrje të drejtpërdrejtë për veprime të dhunshme, por nuk u pajtua se kishte bazë për një pretendim për shpifje. Media shkruan se, në nëntor, një memo e brendshme e BBC-së që u publikua kritikonte mënyrën se si ishte redaktuar fjalimi dhe çoi në dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të BBC-së, Tim Davie, dhe drejtueses së lajmeve, Deborah Turness.
Përpara se Trump të ngrinte padinë, avokatët e BBC-së kishin dhënë një përgjigje të gjatë ndaj pretendimeve të presidentit. Ata thanë se nuk kishte asnjë qëllim të keq në redaktim dhe se Trump nuk u dëmtua nga programi, pasi ai u rizgjodh menjëherë pasi u transmetua.
Ata thanë gjithashtu se BBC nuk kishte të drejtat për ta shpërndarë programin Panorama në kanalet e saj amerikane dhe nuk e kishte shpërndarë atë. Ndërsa dokumentari ishte i disponueshëm në BBC iPlayer, ai ishte i kufizuar për shikuesit në Mbretërinë e Bashkuar.
Në padinë e tij, Trump citon marrëveshjet që BBC kishte me distributorë të tjerë për të shfaqur përmbajtje, konkretisht një me një korporatë mediatike të palës së tretë që dyshohet se kishte të drejta licencimi për dokumentarin jashtë Mbretërisë së Bashkuar. BBC ende nuk është përgjigjur ndaj këtyre pretendimeve, ashtu si korporata me marrëveshjen e pretenduar të shpërndarjes.
Padia gjithashtu pretendon se njerëzit në Florida mund të kenë hyrë në program duke përdorur një VPN ose duke përdorur shërbimin e transmetimit BritBox. Në padi thuhej, “Publiciteti i Dokumentarit Panorama, së bashku me rritjet e konsiderueshme të përdorimit të VPN-ve në Florida që nga debutimi i tij, vërteton mundësinë e madhe që qytetarët e Floridës kanë aksesuar Dokumentarin përpara se BBC ta hiqte atë”