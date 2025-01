Trump nxjerr Amerikën nga OBSH/ Gjermania: Do të përpiqemi ta ndalojmë

Berlini do të përpiqet të ndalojë presidentin e SHBA-së Donald Trump, nga vendimi i tij për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, deklaroi të martën ministri gjerman i shëndetësisë.

“Njoftimi i presidentit të ri të SHBA-së për t’u tërhequr nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) është një goditje e rëndë për luftën ndërkombëtare kundër krizave globale shëndetësore,” Ne do të përpiqemi ta bindim Donald Trumpin që ta rishqyrtojë këtë vendim”, tha Karl Lauterbach.

Gjermania është donatori i dytë kombëtar më i madh i OBSH-së, duke kontribuar me rreth 3% të financimit të agjencisë.

Trump njoftoi tërheqjen të hënën, duke pretenduar se agjencia globale e shëndetit kishte keqpërdorur pandeminë COVID-19 dhe kriza të tjera ndërkombëtare shëndetësore.

Në reagimin e parë të agjencisë së OKB-së ndaj lëvizjes, zëdhënësi i OBSH-së, Tarik Jashareviq, u tha gazetarëve në Gjenevë: “Shpresojmë që Shtetet e Bashkuara të rishqyrtojnë dhe ne vërtet shpresojmë se do të ketë dialog konstruktiv për të mirën e të gjithëve, për amerikanët por edhe për njerëzit. nëpër botë”.

Agjencia e OKB-së shtoi gjithashtu se shpresonte që vendi i saj kryesor donator do të ndryshonte mendje dhe priste me padurim një dialog konstruktiv me ekipin e Trump.