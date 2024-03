Trump nuk do t’i japë asnjë qindarkë Ukrainës, thotë kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban

Donald Trump nuk do të financojë luftën e Ukrainës kundër pushtimit rus nëse ai zgjidhet sërish president i SHBA-së, ka thënë kryeministri hungarez Viktor Orban.

“Ai nuk do të japë asnjë qindarkë në luftën Ukrainë-Rusi. Kjo është arsyeja pse lufta do të përfundojë,” tha kryeministri konservator pas takimit me Trump në Florida.

Ish-presidenti amerikan është zotuar t’i japë fund luftës “brenda 24 orëve” nëse zgjidhet u shpreh Orban pa dhënë detaje të tjera.

Orban po mbështet hapur aleatin e tij afatgjatë në garën për Shtëpinë e Bardhë në vitin 2024

“Është e qartë se Ukraina nuk mund të qëndrojë në këmbët e veta”, tha Orban për kanalin televiziv hungarez M1 të dielën vonë.

“Nëse amerikanët nuk japin para dhe armë, së bashku me evropianët, atëherë lufta ka mbaruar. Dhe nëse amerikanët nuk japin para, evropianët vetëm nuk janë në gjendje ta financojnë këtë luftë. Dhe atëherë lufta ka mbaruar. ”

Ai shtoi se Trump kishte “plane mjaft të detajuara” se si t’i jepte fund luftës Rusi-Ukrainë – por nuk dha detaje.

Trump nuk e ka komentuar publikisht intervistën televizive të Orban.

Në takimin e tyre të së premtes në rezidencën e zotit Trump në Mar-a-Lago, ish-presidenti amerikan vlerësoi të ftuarin e tij. “Nuk ka njeri që është më i mirë, më i zgjuar ose një lider më i mirë se Viktor Orban. Ai është fantastik,” tha ai.

Gjatë vizitës së tij në SHBA, Orban nuk u takua me presidentin aktual të SHBA Joe Biden, i cili pritet të jetë rivali kryesor i Trump në zgjedhjet presidenciale në nëntor.

Është shumë e pazakontë që një lider i huaj vizitues të planifikojë bisedime me ish-homologët e tij, pa u thirrur nga presidenca aktuale.

Kryeministri hungarez ka tërhequr vazhdimisht kritika të forta nga liderët e tjerë të BE-së për mbajtjen e lidhjeve të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin, që kur ai filloi një pushtim të plotë të Ukrainës më 24 shkurt 2022.

Ndryshe nga shumë vende të tjera perëndimore, Orban refuzon t’i dërgojë armë fqinjit të tij Ukrainës, duke deklaruar vazhdimisht se Kievi nuk është në gjendje të fitojë kundër një Rusie të armatosur bërthamore.

Udhëheqësit e BE-së janë gjithnjë e më të shqetësuar se një presidencë e dytë e Trump do të kishte një reduktim të ndjeshëm të ndihmës ushtarake dhe financiare të SHBA-së për Ukrainën dhe gjithashtu aleancën ushtarake të NATO-s.

Një faturë ndihme e huaj prej 95 miliardë dollarësh, përfshirë 60 miliardë dollarë ndihmë ushtarake për Ukrainën, është bllokuar në Kongresin e SHBA për shkak të kundërshtimit republikan.

Republikanët – të inkurajuar haptazi nga zoti Trump – thonë se nuk do të lejojnë që projektligji të heqë pengesën e fundit në Dhomën e Përfaqësuesve pa rënë dakord më parë për financime shtesë për sigurinë kufitare të SHBA.

Forcat ruse së fundmi kanë arritur përparime në Ukrainën lindore, pasi Kievi ka mungesa akute në municione.

Ukraina është në mënyrë kritike e varur nga armët nga SHBA-ja, furnizuesi kryesor dhe aleatët e tjerë perëndimorë për të vazhduar luftën me Rusinë.