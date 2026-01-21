Trump: Nuk do të përdorim forcë për të marrë Groenlandën, por…

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se SHBA-të “nuk do të përdorin forcën” për të marrë Groenlandën, pavarësisht se tha se ushtria e tij do të ishte “e pandalshme”.

Ai tha se SHBA-të “nuk kanë kërkuar kurrë asgjë dhe nuk kanë marrë kurrë asgjë”.

“Ndoshta nuk do të arrijmë asgjë nëse nuk vendos të përdor forcë dhe dhunë të tepërt”, shtoi Trump.

“Sinqerisht, do të ishim të pandalshëm, por unë nuk do ta bëj këtë”, tha ai.

Presidenti amerikan deklaroi më tej se të gjithë do të ishin mirënjohës për “deklaratën e tij më të madhe” sepse “njerëzit menduan se unë do të përdorja forcën”.

“Nuk kam nevojë të përdor forcë, nuk dua të përdor forcë, nuk do të përdor forcë”, përfundoi ai.

