Trump njofton pezullimin e të gjitha aplikimeve për imigracionin nga 19 vende

Administrata Trump ka pezulluar të gjitha përpunimet e imigracionit për qytetarët e 19 vendeve që kanë qenë nën një ndalim udhëtimi që nga qershori, duke ngrirë aplikimet për karta jeshile dhe shtetësi amerikane, sipas një konfirmimi nga Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së.
Pezullimi mbulon qytetarët nga vendet që i janë bashkuar kufizimeve të administratës Trump, duke përfshirë Afganistanin, Myanmarin, Çadin, Republikën Demokratike të Kongos, Guinenë Ekuatoriale, Eritrenë, Haitin, Iranin, Libinë, Somalinë, Sudanin dhe Jemenin, të cilat janë nën një ndalim të plotë, si dhe vendet me kufizime të pjesshme si Burundi, Kuba, Laosi, Sierra Leone, Togo, Turkmenistani dhe Venezuela.
Lista e udhëtimeve përfshin disa nga vendet më të varfra dhe më të paqëndrueshme politikisht në botë, ndërsa pezullimi i ri bllokon çdo proces të marrjes së statusit përmes Shërbimeve të Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së. Ky veprim përforcon qëndrimin tashmë të ashpër të administratës ndaj imigracionit, i cili u intensifikua pas sulmit të armatosur ndaj dy anëtarëve të Gardës Kombëtare në Uashington javën e kaluar.
I dyshuari është identifikuar si Rahmanullah Lakanwal , 29 vjeç, një afgan të cilit iu dha azil në Shtetet e Bashkuara në prill. Kufizimet e reja tashmë kanë kufizuar ndjeshëm rrugët e ligjshme të imigracionit, dhe ngrirja e re tregon se kompleksitetet e masave mbeten në ndryshim e sipër.
“Administrata Trump është e përkushtuar të sigurojë që ata që bëhen qytetarë të jenë më të mirët e më të mirëve. Shtetësia është një privilegj, jo një e drejtë. Ne nuk do të rrezikojmë kur e ardhmja e kombit tonë është në rrezik,” tha Matthew Trageser, një zëdhënës i Shërbimeve të Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së.
Pezullimi mbulon proceset më kritike në sistemin e imigracionit të SHBA-së, siç janë aplikimet për kartën e gjelbër dhe natyralizimin. Avokatët e imigracionit raportuan anulime të ceremonive të natyralizimit dhe intervistave të planifikuara, duke vënë në dukje se shumë emigrantë u larguan nga qendrat e përpunimit të të martës pa ndonjë justifikim zyrtar.
Rregullat e reja të njoftuara javën e kaluar pritet të ndikojnë në më shumë se 1.5 milion njerëz me kërkesa për azil në pritje, si dhe në më shumë se 50,000 që morën azil nën administratën Biden. Megjithatë, mbetet e paqartë se sa qytetarë nga 19 vendet nën ndalimin e udhëtimit janë në pritje të përfitimeve të imigracionit ose janë në proces të shqyrtimit.