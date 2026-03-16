Trump: Nëse aleatët nuk ndihmojnë në Ngushticën e Hormuzit, kjo e pësoj NATO

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Uashingtoni dhe Izraeli kanë përafruar kryesisht qëllimet ushtarake në një luftë me Iranin, megjithëse pranoi se qëllimet e tyre nuk janë plotësisht identike.
Në të njëjtën kohë, ai iu referua koordinimit të ngushtë të dy ushtrive, mbrojti një email për mbledhjen e fondeve që shkaktoi reagime dhe paralajmëroi aleatët e NATO-s për një të ardhme shumë të keqe nëse nuk kontribuojnë në sigurinë e Ngushticës së Hormuzit.
Mediat e huaja shkruajnë se, Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë përafruar kryesisht qëllimet në një luftë me Iranin, megjithëse pranoi se mund të ketë disa dallime. Presidenti i SHBA-së nënvizoi gjithashtu koordinimin e ngushtë të forcave ushtarake të dy vendeve. Ai gjithashtu vuri në dukje se Izraeli përdor një numër të madh sistemesh amerikane të armëve.
“Mendoj se kemi qëllime të ngjashme, me të vërtetë, por ato mund të jenë paksa të ndryshme. Marrëdhënia është shumë e mirë. Ushtritë janë të koordinuara shumë mirë. E jona është deri tani më e forta në botë. Dhe ata kanë një ushtri shumë të mirë.Ata kanë shumë nga armët tona. Ata kanë aeroplanët tanë. Ata kanë raketat tona. Ata kanë Patriotët. Ata kanë shumë nga armët tona. Ne kemi më të mirën që bëjmë, armët më të mira në botë”, tha ai.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Uashingtoni ka marrë disa përgjigje pozitive nga vendet të cilave u është drejtuar për ndihmë në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, megjithëse pranoi se disa qeveri preferojnë të mos përfshihen. Ai theksoi se SHBA-të po u bëjnë presion aleatëve që të kontribuojnë në mënyrë aktive në mbrojtjen e rrugës strategjike detare nga e cila varet furnizimi i tyre me energji.
Duke folur para gazetarëve në Air Force One, Trump tha se qeveria amerikane kishte kontaktuar disa vende në lidhje me pjesëmarrjen e mundshme në një operacion sigurie në rajon. Megjithatë, ai nuk pranoi të emëronte vende specifike.
“Ne i kontaktuam ata sot dhe mbrëmë, por morëm disa përgjigje pozitive. Kishim disa që do të preferonin të mos përfshiheshin”, tha ai. Presidenti i SHBA-së vuri në dukje se disa vende kanë asete ushtarake që mund të kontribuojnë në operacionet e sigurisë në Ngushticën e Hormuzit.
“Disa vende kanë minahedhës. Kjo është mirë. Disa vende kanë një lloj të caktuar anijeje që mund të na ndihmojë. Disa vende mund të jenë të dobishme”, tha ai. Trump theksoi se vendet që varen nga rajoni për energji duhet të përfshihen në mënyrë aktive në mbrojtjen e tij. “Unë me të vërtetë kërkoj që ato vende të vijnë dhe të mbrojnë rajonin e tyre, sepse është rajoni i tyre”, tha ai.
“Dhe pasi në thelb eliminuam aftësinë e rrezikshme të Iranit, ata thanë: ‘Do të dërgojmë dy anije’. Dhe unë thashë: ‘Na duhen ato anije para se të fitojmë, jo më pas’”, shtoi ai, duke përsëritur se “NATO është një rrugë me një drejtim”.