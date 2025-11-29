Trump mbyll hapësirën ajrore përreth Venezuelës, paralajmëron pilotët e avionëve

Presidenti i SHBA, Donald Trump, njoftoi sot se hapësira ajrore mbi dhe rreth Venezuelës do të mbyllet plotësisht. Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump paralajmëron të gjithë pilotët se hapësirë ajrore është e mbyllur.
“Për të gjitha kompanitë ajrore, pilotët, kontrabandistët e drogës dhe trafikantët e qenieve njerëzore: ju lutem konsideroni se HAPËSIRA AJRORE MBI DHE RRETH VENEZUELËS DO TË JETË PLOTËSISHT E MBYLLUR”, shkroi Trump.
Sipas Reuters, javën e kaluar SHBA-të paralajmëruan kompanitë e mëdha ajrore për një “situatë potencialisht të rrezikshme” gjatë fluturimeve mbi Venezuelën, për shkak të “përkeqësimit të sigurisë dhe shtimit të aktivitetit ushtarak brenda ose rreth vendit”.
Ky njoftim vjen ndërsa administrata e Trump ushtron presion mbi Venezuelën me një zhvillim të madh ushtarak në Karaibe, përfshirë edhe anijen më të madhe ajrore në botë.