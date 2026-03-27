Trump: Lideri i ri suprem i Iranit është homoseksual

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se CIA i ka thënë se udhëheqësi suprem i sapoemëruar i Iranit, Mojtaba Khamenei, mund të jetë homoseksual, duke i thënë me shaka Fox News se kjo e bën klerikun “të ketë një fillim të keq”.
Pretendimi vjen në mes të përpjekjeve të dështuara SHBA-Izrael për ndryshimin e regjimit në Iran, një vend ku sjellja homoseksuale është e paligjshme sipas Ligjit Islamik.
Trump kishte bërë më parë komente të tjera përçmuese në lidhje me Mojtaba Khamenein, duke e cilësuar atë si një udhëheqës “të lehtë” dhe “të papranueshëm” . Megjithatë, kritikët kanë vënë në dukje se pretendime të tilla vetëm sa e kanë konsoliduar opinionin publik iranian kundër Uashingtonit.
Komenti i fundit i presidentit vjen në një kohë kur SHBA-të dhe Izraeli vazhdojnë sulmet e tyre të paprovokuara kundër Iranit, të cilat filluan me vrasjen e babait të Mojtabas, ish-udhëheqësit suprem Ali Khamenei, në fund të muajit të kaluar. Zyrtarët amerikanë dhe izraelitë kanë bërë thirrje të përsëritura për ndryshimin e regjimit në Teheran, por qeveria nuk është shembur.
Sipas një raporti të New York Times të dielën, administrata Trump kishte përqafuar një plan izraelit për të nxitur një grusht shteti në Iran brenda pak ditësh nga fillimi i luftës. Pavarësisht skepticizmit nga agjencitë e inteligjencës amerikane, Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thuhet se kishin vënë bast në “perspektivën optimiste” se prerja e kokës së udhëheqjes së Iranit do të shkaktonte një kryengritje popullore.