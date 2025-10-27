Trump kryen rezonancë magnetike, si është gjendja e presidentit

Presidenti amerikan Donald Trump iu nënshtrua një rezonance magnetike (MRI) gjatë një vizite të fundit në Qendrën Mjekësore Ushtarake Walter Reed, sipas asaj që ai vetë bëri të ditur para gazetarëve.
Megjithatë, Trump nuk sqaroi arsyen e ekzaminimit, i cili nuk përfshihej në raportin zyrtar mjekësor të publikuar më herët gjatë muajit.
Kjo ishte vizita e dytë e Trump-it në Walter Reed që nga rikthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë. Ai ka minimizuar vazhdimisht pyetjet që lidhen me shëndetin e tij.
Në një njoftim të lëshuar nga mjeku i Shtëpisë së Bardhë, komandant Sean Barbabela, thuhej se ekzaminimi mjekësor i presidentit përfshinte “analiza të avancuara imazherike” dhe se Trump ndodhej “në gjendje të shkëlqyer shëndetësore”.
Duke folur me gazetarët gjatë fluturimit me avionin Air Force One, presidenti amerikan e përshkroi rezonancën magnetike si “të përsosur”. I pyetur për arsyen e ekzaminimit, ai i referoi gazetarët te mjekët e tij, duke theksuar se gjatë turit të tij në Azi e shoqëronin këshilltarë mjekësorë.
“Mjeku më tha se rezultatet ishin ndër më të mirat që kanë parë ndonjëherë për moshën time”, u shpreh Trump.
Në korrik, Trump ishte diagnostikuar me pamjaftueshmëri kronike venoze, pasi kishte shfaqur ënjtje në pjesën e poshtme të këmbëve, një gjendje që, sipas Klinikës së Cleveland-it, ndodh kur venat e këmbëve nuk arrijnë të qarkullojnë gjakun në mënyrë efektive.
Raporti më i fundit mjekësor publik nuk përfshinte asnjë përmendje për mavijosjet e vërejtura në krahun e presidentit, të cilat kishin ngritur pyetje për shëndetin e tij. Mjeku Barbabela kishte shpjeguar më herët, në një memorandum të prillit, se këto mavijosje ishin “në përputhje me një irritim të lehtë të indeve të buta, si pasojë e shtrëngimit të shpeshtë të duarve dhe përdorimit të aspirinës”.
Gjatë fushatës presidenciale të vitit 2024, Trump kishte refuzuar të publikonte plotësisht dosjen e tij mjekësore, duke kundërshtuar kërkesat për më shumë transparencë në lidhje me shëndetin e tij.