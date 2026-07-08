Trump kritika ndaj Iranit: Të këqinj dhe të sëmurë, shkelën armëpushimin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump këtë të mërkurë kritikoi ashpër Iranin duke i cilësuar si “njerëz të këqij dhe të sëmurë”, ndërsa marrëveshja e tij paraprake me Teheranin duket se po shkon drejt dështimit.
Duke folur në fillim të një samiti të NATO-s në Turqi, Trump e quajti Iranin si “lojtarë të ndyrë” për shënjestrimin e anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit, duke shkelur armëpushimin.
Komentet e fundit të presidentit amerikan pasuan njoftimin e Gardës Revolucionare Islamike se kishte nisur sulme ndaj objektivave ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt në përgjigje të sulmeve të SHBA-së ndaj Iranit.
Trump tha se SHBA-të po humbisnin kohë duke folur me Iranin dhe shprehu dëshirën për të bërë punën e tyre në vend që të përpiqeshin të ndiqnin diplomacinë.
“Duhet t’ua heqim qafe kancerin, kancerin e tyre. Dhe e dini çfarë bëni? Duhet ta parandaloni kancerin herët. Dhe kështu ndihem unë”, tha ai.