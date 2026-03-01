Trump konfirmon vrasjen e 48 udhëheqësve islamikë në Iran

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të dielën se 48 udhëheqës të Republikës Islamike u vranë gjatë sulmeve të përbashkëta SHBA-Izrael ndaj Iranit.
“Nuk mund ta besojë askush suksesin që kemi pasur; 48 udhëheqës u vranë me një goditje dhe gjërat po lëvizin shumë shpejt”, tha Trump për Fox News.
Në një intervistë tjetër për CNBC, Trump tha se operacioni amerikan në Iran po shkon “shumë mirë” dhe “përpara afatit të planifikuar”.
“Ky është një regjim shumë i dhunshëm, një nga regjimet më të dhunshme në histori. Nuk po e bëjmë këtë vetëm për veten tonë, po e bëjmë për botën. Dhe, gjithçka po shkon përpara afatit”, tha presidenti amerikan.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan sulmet e tyre të përbashkëta kundër Iranit të shtunën në mëngjes, dhe deri tani, përveç vrasjes së Ali Khameneit, u konfirmuan edhe vdekjet e disa komandantëve të lartë të forcave të armatosura të Republikës Islamike.
Ngjarja ka rritur tensionet në rajon dhe pritet një reagim zyrtar nga palët e përfshira.