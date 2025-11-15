Trump konfirmon se do të padisë BBC’në

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka konfirmuar se do të padisë transmetuesin publik britanik BBC-në për një dëmshpërblim midis 1 dhe 5 miliardë dollarëve për mënyrën se si është montuar fjalimi i tij në programin Panorama.
“Mendoj se duhet ta bëj. Ata madje e kanë pranuar se kanë mashtruar… Ata kanë mashtruar, ata kanë ndryshuar fjalët që dilnin nga goja ime”, tha Trump, raporton CNN.
Duke folur për rrjetin britanik GB News, Trump pranoi kërkimfaljen që mori nga BBC, ku tha se “ata më shkruan një letër të këndshme”.
“‘Kërkojmë ndjesë’, por kur thua se është e paqëllimshme, mendoj se nëse është e paqëllimshme, nuk kërkon falje”, shtoi Trump.
BBC i kërkoi zyrtarisht falje presidentit amerikan të enjten për një “gabim në gjykim”, por deklaroi se “nuk pajtohet që ka bazë për një pretendim për shpifje”.