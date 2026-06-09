Trump: Jemi pranë marrëveshjes me Iranin, tensionet me Izraelin mund të qetësohen

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është shprehur optimist për arritjen e një marrëveshjeje me Iran, duke deklaruar se negociatat ndodhen në fazat përfundimtare dhe se Teheranit nuk do t’i lejohet të sigurojë armë bërthamore. Duke folur para gazetarëve pas kthimit nga Nju Jorku, ku ndoqi finalet e NBA, Trump tha se tensionet mes Israel dhe Iranit duket se po zbuten përkohësisht pas shkëmbimit të fundit të sulmeve.
Ai bëri të ditur se kishte zhvilluar një bisedë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke shtuar se të dyja palët mund të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. “Pata një bisedë shumë të mirë me të. Ai u godit dhe u kundërpërgjigj. Nuk mund ta fajësoj për këtë. Tani ata e konsiderojnë çështjen të mbyllur dhe ka gjasa ta lënë njëri-tjetrin rehat për rreth një javë ose më shumë”, deklaroi Trump.
Presidenti amerikan u shpreh i bindur se një marrëveshje me Iranin mund të finalizohet brenda pak ditësh. “Jemi në fazat përfundimtare të një marrëveshjeje shumë të mirë, e cila nuk do të lejojë në asnjë mënyrë që Irani të sigurojë armë bërthamore”, tha ai, duke shtuar se dokumenti mund të nënshkruhet brenda dy ose tre ditëve. Sipas Trump, nënshkrimi i marrëveshjes do të ndikonte edhe në lundrimin në Ngushtica e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë.
Ai theksoi se SHBA-ja ka kapacitetin për të intensifikuar operacionet ushtarake kundër Iranit, por beson se diplomacia është rruga më efektive.
“Nëse do të vazhdonim bombardimet për disa javë, atyre nuk do t’u mbetej asgjë. Por kjo nuk do të hapte menjëherë Ngushticën e Hormuzit. Një marrëveshje e nënshkruar do të jetë më e fortë se bombardimet”, u shpreh Trump. Presidenti amerikan argumentoi gjithashtu se presioni ekonomik dhe bllokadat kanë qenë më efektive sesa veprimet ushtarake, duke shtuar se ekonomia iraniane po përballet me vështirësi të mëdha dhe se kjo po e shtyn Teheranin drejt një marrëveshjeje. Në fund, Trump konfirmoi se dy anëtarët e ekuipazhit të helikopterit ushtarak amerikan Apache, i cili u rrëzua pranë Ngushticës së Hormuzit, janë shpëtuar dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.