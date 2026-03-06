Trump i prerë: Nuk ka marrëveshje me Iranin. Të dorëzohen pa kusht

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka përjashtuar mundësinë e arritjes së çdo lloj marrëveshjeje me Iranin, duke kërkuar në vend të kësaj “dorëzimin e tij pa kushte” .Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Trump e bëri kërkesën në një postim në rrjetet sociale të premten, ndërsa sulmi i vazhdueshëm amerikano-izraelit ndaj Iranit po i afrohej fundit të javës së parë.
“Nuk do të ketë marrëveshje me Iranin përveç DORËZIMIT PA KUSHT! Pas kësaj, dhe zgjedhjes së një UDHËHEQËSI TË MADH DHE TË PRANUESHËM, ne, dhe shumë nga aleatët dhe partnerët tanë të mrekullueshëm dhe shumë të guximshëm, do të punojmë pa u lodhur për ta rikthyer Iranin nga pragu i shkatërrimit, duke e bërë atë ekonomikisht më të madh, më të mirë dhe më të fortë se kurrë më parë. IRANI DO TË KETË NJË TË ARDHME TË SHKËLQYER”, shkroi Trump.
SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin të shtunën e kaluar, duke shpallur hapur qëllimin e rrëzimit të qeverisë së vendit. Udhëheqësi Suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei, u vra në sulmet e para ndaj vendit, së bashku me disa zyrtarë të tjerë të lartë civilë dhe ushtarakë.
Teherani është hakmarrë, duke lëshuar valë të shumta raketash dhe dronësh kamikaze në objektiva të ndryshme në Izrael dhe në shumë instalime ushtarake amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme. Kombet arabe në Gjirin Persik kanë mbajtur peshën kryesore të armiqësive.
SHBA-të, aleati i tyre izraelit dhe Irani kanë shprehur vendosmërinë për të vazhduar konfliktin për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Ndërsa Trump tha se SHBA-të kishin burimet për të zhvilluar luftë “përgjithmonë”, Teherani tha se kishte pasur dekada për t’u përgatitur për konfliktin dhe e sfidoi Uashingtonin të niste një pushtim tokësor në vend.