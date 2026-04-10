Trump i kërkon JD Vance zgjidhje për luftën me Iranin!

Donald Trump i ka kërkuar zëvendëspresidentit JD Vance të gjejë një mënyrë për të nxjerrë SHBA-në nga konflikti me Iranin.
Vance, i cili niset këtë të premte për Islamabad, ka qenë një nga mbrojtësit më të rezervuar të luftës kundër Iranit brenda rrethit të brendshëm të Trumpit.
Ai ka shprehur dyshime të vazhdueshme për ndërhyrjet ushtarake jashtë vendit dhe ka qenë i hapur mbi rrezikun e përfshirjes së trupave në një konflikt të gjatë.
Vizita e zëvendëspresidentit vjen ndërsa armëpushimi i përkohshëm duket i kërcënuar dhe hendeku mes kërkesave publike të Iranit dhe atyre të SHBA-së dhe Izraelit duket i vështirë për t’u kapërcyer.
Vance do të shoqërohet nga dërguari special i Trumpit, Steve Witkoff, dhe dhëndri i tij, Jared Kushner, të cilët kanë marrë pjesë më parë në tre raunde bisedimesh indirekte me negociatorë iranianë për të adresuar çështjet bërthamore dhe raketore të Teheranit dhe mbështetjen e tij për grupet proxy në Lindjen e Mesme, para se Trump dhe Izraeli të nisnin konfliktin më 28 shkurt.
Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë detaje të hollësishme për formatin e bisedimeve dhe nuk ka specifikuar pritshmëritë për këtë takim./DailyMail