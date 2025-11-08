Trump i jep Hungarisë përjashtim njëvjeçar nga sanksionet energjetike ruse

Donald Trump e ka përjashtuar Hungarinë nga sanksionet për shkak të blerjeve të vazhdueshme të naftës dhe gazit rus për një vit, konfirmoi një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për BBC News.

Më parë, presidenti amerikan tha se do të shqyrtonte mundësinë e tërheqjes së kryeministrit hungarez Viktor Orban, një aleat i ngushtë i Trump, i cili ka mbajtur marrëdhënie të mira me Rusinë gjatë gjithë luftës në Ukrainë.

Duke folur të premten gjatë vizitës së Orbanit në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se një përjashtim ishte duke u shqyrtuar sepse “është shumë e vështirë për të [Orbanin] të marrë naftë dhe gaz nga zona të tjera”.

Kjo vjen pasi SHBA-të në fakt futën në listën e zezë dy nga kompanitë më të mëdha të naftës ruse muajin e kaluar , duke kërcënuar me sanksione ndaj atyre që blejnë prej tyre.

