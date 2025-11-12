Trump i dërgon letër presidentit të Izraelit për ta falur zyrtarisht Netanyahun

Në gjykimin që po i bëhet kryeministrit Benjamin Netanyahu për akuza që kanë të bëjnë me korrupsion, është përfshirë edhe presidenti amerikan Donald Trump, i cili kërkon lirimin e Bibit nga të gjitha akuzat.

 

Pesë vjet pas fillimit të procesit ndaj Bibit, presidenti amerikan i dërgoi letër presidentit izraleit, Isaac Herzog, ku i kërkon që ta përdorë ‘pardonin’ presidencial për ta falur të parin e qeverisë izraelite.

Në letrën drejtuar presidentit të Izraelit, Trump shkruan se si Netanyahu ka kontribuar në fitimin e luftës dhe tash paqes për popullin izraelit, veçanërisht edhe në konfliktin kundër Iranit, transmeton Jerusalem Post.

 

Krejt në fund të letrës, presidenti amerikan i kërkon homologut izraelit që ta falë Netanyahun në mënyrë që ky proces gjyqësor ndaj tij të marrë fund.

Presidenti Herzog e falënderoi personalisht presidentin Trump për letrën, por tha se kushdo që dëshiron pardon presidencial, duhet të bëjë kërkesë formale për një gjë të tillë.

