Trump hap rrugën subvencioneve për naftën e Venezuelës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e ka lënë të hapur mundësinë e subvencionimit të kompanive amerikane të naftës për të rindërtuar infrastrukturën energjetike të Venezuelës , ndërsa Uashingtoni zbulon detaje të reja rreth operacionit ushtarak për të kapur Presidentin e vendit, Nicolas Maduro, i cili ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare.
Sipas mediave të huaja, Donald Trump tha se qeveria amerikane mund të ofrojë subvencione për kompanitë e naftës me qëllim rindërtimin dhe rivendosjen e funksionimit të plotë të infrastrukturës së vjetër energjetike të Venezuelës. Ai tha se rifillimi i prodhimit mund të arrihet në më pak se 18 muaj.
“Mendoj se mund ta bëjmë në më pak kohë, por do të duhen shumë para, do të duhet të shpenzohet një sasi e madhe parash dhe kompanitë e naftës do t’i investojnë ato, për t’u rimbursuar më vonë ose nga qeveria amerikane ose përmes të ardhurave të ardhshme”, tha ai.
Trump shmangu specifikimin e kostos totale të përmirësimit të infrastrukturës, por theksoi se sasi shumë të mëdha parash do të shpenzohen nga kompanitë, duke vënë në dukje se ato do të ecin shumë mirë. Dhe vendi do të ecë mirë.
Nëse qeveria amerikane do t’i kompensojë menjëherë kompanitë e naftës për investimet e tyre apo nëse do të konsiderohet se shlyerja do të bëhet përmes të ardhurave të ardhshme, pritet të jetë një faktor kritik në vendimet e kompanive. Megjithatë, pavarësisht optimizmit të Trump, industria e naftës duket e kujdesshme, për shkak të historisë së shpronësimeve shtetërore në Venezuelë, sanksioneve të vazhdueshme të SHBA-së dhe paqëndrueshmërisë së re politike.
Presidenti amerikan vlerësoi gjithashtu se përdorimi i rezervave të mëdha të naftës në Venezuelë do të ndihmojë në uljen e çmimeve të naftës. Siç vuri në dukje ai, një Venezuelë që prodhon naftë është e mirë për Shtetet e Bashkuara, sepse i mban çmimet të ulëta. Sipas të dhënave të AAA-së, çmimi mesatar i benzinës në SHBA ishte 2.81 dollarë për galon të hënën, niveli më i ulët që nga marsi 2021.
Në të njëjtën kohë, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, zbuloi se gati 200 personel ushtarak amerikan morën pjesë në bastisjen në Karakas të premten në mbrëmje deri të shtunën, me qëllim arrestimin e Nicolas Maduros. Siç deklaroi ai, më shumë se 150 avionë morën pjesë gjithashtu në operacion.
“Gati 200 amerikanë të shkëlqyer shkuan në qendër të Karakasit dhe arrestuan një të kërkuar nga drejtësia amerikane”, tha ai në një fjalim në Virxhinia, duke sqaruar se nuk pati viktima midis forcave amerikane. Megjithatë, sipas një njoftimi kubanez, 32 anëtarë të shërbimeve kubaneze të sigurisë u vranë gjatë sulmit amerikan, gjë që intensifikon më tej tensionin dhe reagimet ndërkombëtare ndaj zhvillimeve në Venezuelë.