Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është gati të nënshkruajë një projektligj që do të shtrëngonte sanksionet kundër Rusisë nëse ai ka autoritetin përfundimtar për të marrë një vendim nëse do t’i vendosë apo jo këto kufizime.
Kjo u deklarua nga një përfaqësues i lartë i Shtëpisë së Bardhë për Reuters.
“Gjithmonë ka qenë e rëndësishme për Shtëpinë e Bardhë dhe presidentin që paketa e sanksioneve të ketë një klauzolë përjashtimi dhe që autoriteti përfundimtar i vendimmarrjes t’i mbetet presidentit. Prandaj, nëse kjo do të përfshihej në tekstin e projektligjit, presidenti do të merrte në konsideratë nënshkrimin e tij”, vuri në dukje burimi.
“Presidenti do ta nënshkruante atë”, përsëriti zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, duke iu referuar projektligjit në fjalë. Ai kujtoi se Trump në fakt e kishte mbështetur iniciativën legjislative mbrëmjen e kaluar.
Në të njëjtën kohë, një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë theksoi se negociatat midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për një zgjidhje të konfliktit Rusi-Ukrainë janë duke vazhduar: “Ne sigurisht që po punojmë ende për këtë. Thjesht nuk ka qenë në qendër të vëmendjes sepse po ndodhin shumë gjëra.”
Kujtojmë se projektligji në fjalë u prezantua në fillim të prillit nga një grup dypartiak anëtarësh të Senatit. Autorët kryesorë të dokumentit ishin senatori republikan Lindsey Graham nga Karolina e Jugut (i përfshirë në listën e terroristëve dhe ekstremistëve të Rusisë) dhe senatori demokrat Richard Blumenthal nga Connecticut. Iniciativa parashikon gjithashtu sanksione dytësore kundër partnerëve tregtarë të Rusisë. Propozimi i ligjvënësve përfshin futjen e tarifave doganore prej 500% për importet në Shtetet e Bashkuara nga vendet që blejnë naftë, gaz, uranium dhe mallra të tjera nga Rusia.