Trump futi Botërorin në kaos me faljen për Balogun: tani Franca kërkon të njëjtin trajtim për Olise

Botërori 2026 rrezikon të përfundojë në një kaos të paprecedentë, pasi tashmë ka hyrë në histori – fatkeqësisht jo për bëmat e futbollistëve në fushë – pas skandalit të pezullimit të dënimit të sulmuesit të Shteteve të Bashkuara, Folarin Balogun. Tani edhe Franca duket e vendosur të kërkojë të njëjtin trajtim për Michael Olise, pra një vendim që t’i “fshijë” kartonin e verdhë të marrë kundër Paraguait.
Falja për sulmuesin e SHBA-së Balogun në bazë të nenit 27
Vendimi i faljes për Balogun u justifikua nga FIFA duke iu referuar rregullores, megjithëse norma të tjera e konsiderojnë atë krejtësisht arbitrar, pasi është shkelur parimi deri tani i shenjtë sipas të cilit një karton i kuq duhet të pasohet të paktën nga një ndeshje pezullim. Ndryshe kishte ndodhur me Cristiano Ronaldon, dënimi i të cilit ishte vetëm reduktuar, nga minimumi prej tre ndeshjesh që parashikohej për bërrylin ndaj irlandezit O’Shea, në vetëm një ndeshje të vuajtur.
Ndërsa në këtë rast Balogun do të mund të luajë ndeshjen pasuese pas kartonit të kuq të marrë kundër Bosnjë-Hercegovinës, një karton i kuq direkt që sjell automatikisht një ndeshje pezullim për sfidën pasardhëse (neni 66.4 i Kodit Disiplinor të FIFA-s). Komisioni Disiplinor mund të shtojë ndeshje të tjera nëse e konsideron rastin më të rëndë, por minimumi i detyrueshëm është një ndeshje. Pra, nuk kishte asgjë për të ulur, por vetëm për ta hequr, nën ombrellën e nenit 27 të të njëjtit Kod dhe të “pezullimit me kusht” për një vit. Të mendosh keq është mëkat, por duket se ka pak dyshime mbi ndërhyrjet e forta të Shtëpisë së Bardhë dhe të presidentit Donald Trump te miku i tij Gianni Infantino, që FIFA të vepronte në një mënyrë të paprecedentë.
: FIFA suspended a red-card ban against USA striker Folarin Balogun for a one year probationary period, clearing him to play Belgium in Monday's World Cup last-16 match.
The decision came after President Donald Trump personally asked FIFA President Gianni Infantino… pic.twitter.com/AyMfDaAiV0
— Blockto (@CryptoBlockto) July 6, 2026
Franca kërkon trajtim të barabartë për Olise
Balogun do të luajë kështu në 1/8-at e finaleve kundër Belgjikës, ndërsa Rudi Garcia tha hapur se mendoi se ishte 1 prilli, aq shumë i dukej si një shaka e gjithë kjo histori. Një situatë e sikletshme që krijon një precedent dhe mund të ketë pasoja zinxhir në këtë turne. Pikërisht për këtë arsye Federata Franceze e Futbollit po shqyrton seriozisht mundësinë e paraqitjes së një ankese pranë FIFA-s për të anuluar kartonin e verdhë që Michael Olise mori në minutat shtesë të ndeshjes së fituar 1-0 ndaj Paraguait në 1/8-at e finaleve, duke u mbështetur pikërisht te precedenti Balogun. Prapaskena është zbuluar nga L’Equipe.
Nëse pezullimi i dënimit të Balogun lidhet (jo zyrtarisht, por dukshëm kjo është arsyeja kryesore që lejoi përdorimin e nenit 27) me analizën e pamjeve që tregojnë se shkelja e tij ishte e pavullnetshme, atëherë – argumenton Franca – e njëjta logjikë duhet të vlejë edhe për Olise, i cili u ndëshkua me karton të verdhë pas një përplasjeje me Matias Galarza, ku praktikisht nuk e prek fare dhe është futbollisti paraguajan ai që e ekzagjeron, në mos e provokon vetë kontaktin.
Absolute haramball masterclass by Galarza.
Dude literally punched himself and made Olise get a yellow.
Going to miss the Paraguayan Modric at Atlanta United. pic.twitter.com/YqMmVGWaWm
— Alex Asik (@alex_asik) July 4, 2026
Kartoni i verdhë i Olise mund të peshojë shumë, pasi e vendos atë në rrezik pezullimi dhe, në rast se ndëshkohet sërish në çerekfinale kundër Marokut, futbollisti i Bayern Munich do të humbasë gjysmëfinalen e mundshme për shkak të grumbullimit të kartonëve të verdhë (dy “reset”-et e kartonëve të verdhë ndodhin pas fazës së grupeve dhe pas çerekfinaleve). Një histori për të cilën kjo Kupë Bote, e lindur tashmë mes erërave të luftës dhe mohimit të frymës së përfshirjes që duhet të karakterizojë sportin, nuk kishte aspak nevojë.