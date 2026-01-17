Trump fton Erdogan e presidentin egjiptian të bashkohen në “Bordin e Paqes” për Gazën

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump i ka dërguar një letër homologut të tij turk, Recep Tayyip Erdogan ku e fton të bëhet anëtar i “Bordit të Paqes” për Gazën. Ftesën e marrë e njoftoi të shtunën presidenca turke.
Në të njëjtën kohë, ministri i Jashtëm egjiptian Badr Abdelati deklaroi në një konferencë për shtyp se Trump i ka dërguar ftesë edhe presidentit egjiptian Abdel Fattah al-Sisi për të marrë pjesë në “Bordin e Paqes”.
“Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, me Rezolutën 2803, vendosi të mbështesë Planin Gjithëpërfshirës për Përfundimin e Konfliktit në Gaza të shpallur nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump. Brenda këtij kuadri, në Gaza po krijohet një Këshill Paqeje dhe organe përgjegjëse për sigurimin e sigurisë dhe rindërtimit. Më 16 janar 2026, Presidenti i SHBA-së Donald Trump, në cilësinë e kryetarit themelues të Këshillit të Paqes, dërgoi një letër duke ftuar Presidentin tonë, Recep Tayyip Erdogan, të bëhet anëtar themelues i Këshillit të Paqes”, njofton presidenca.