Trump fjalim në Davos: E dua shumë Europën, por nuk po shkon në drejtimin e duhur

Presidenti i SHBA, Donald Trump u shfaq në forumin ekonomik të Davosit me një mesazh të drejtpërdrejtë, vetëlavdërues dhe kritik për Europën. Fjalimi i tij nisi me Amerikën që sipas tij “u ringjall ekonomikisht” nën drejtimin e tij dhe Europën që “nuk është në drejtimin e duhur”.
“Tregjet kanë shënuar rritje, janë shënuar shifra rekorde dhe kursimet e qytetarëve janë rritur dhe investimet janë dyfishuar duke thyer rekorde. Asnjë vend nuk e ka bërë këtë sukses ekonomik më parë. Kur vendi drejtohej nga demokratët ishte vend i vdekur, tani jemi të suksesshëm. Ekonomia amerikane parashikohet të rritet më tej.
Është lajm i mrekullueshëm suksesi i Amerikës. Kur Amerika ka ekonomi të mirë, është lajm i mirë për të gjithë botën. Sot dua të diskutoj sesi e kemi arritur dhe sesi presim situatën ekonomike. Mund të mësoni edhe ju duke ndjekur hapat që kemi ndjekur dhe ne për për përmirësuar situatën ekonomike.
Nuk dua të fyej asnjë vend, e dua shumë Eropën. E dua të ketë sukses, por nuk është në drejtimin e duhur. Mënyra e vetme për të rritur ekonominë është të kontrollojmë ekonominë”.