Trump firmos urdhrin për reduktimin e vaksinave të fëmijëve/ Rekomandohet ndarja e MMR, ekspertët paralajmërojnë rreziqe

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që kërkon rishikimin e kalendarit të vaksinimit të fëmijëve në Shtetet e Bashkuara dhe rekomandon reduktimin e numrit të vaksinave të administruara gjatë fëmijërisë.
Trump ka bërë gjithashtu thirrje për ndarjen e vaksinës së kombinuar MMR, e cila mbron ndaj fruthit, shytave dhe rubeolës, në tre vaksina të veçanta.
Duke folur në Zyrën Ovale, Trump argumentoi se fëmijët sot marrin shumë më tepër vaksina krahasuar me dekada më parë dhe pretendoi se në atë periudhë nuk ekzistonin nivelet e larta të autizmit që raportohen sot.
“Dekada më parë, fëmijët merrnin vetëm një pjesë të vogël të vaksinave të kërkuara sot”, tha Trump, duke shtuar se në atë kohë njerëzit ishin “shumë më të shëndetshëm”.
Megjithatë, pretendimi për një lidhje mes vaksinave dhe autizmit është kundërshtuar gjerësisht nga kërkimet shkencore. Studime të shumta, përfshirë një studim të madh danez të vitit 2019 me 657,461 fëmijë, nuk kanë gjetur prova se vaksina MMR shkakton autizëm.
Sipas planit të përmendur nga administrata Trump, numri i vaksinave të rekomanduara për fëmijët do të reduktohej në 11 nga 18 vaksina që rekomandohen aktualisht nga Akademia Amerikane e Pediatrisë.
Lista përfshin vaksinat kundër fruthit, shytave, rubeolës, difterisë, tetanosit, pertusisit, poliomielitit, Haemophilus influenzae tip B, sëmundjes pneumokoksike, papillomavirusit njerëzor dhe varicelës.
Trump tha se synimi është që fëmijët të marrin më pak injeksione dhe në një numër më të madh vizitash te mjeku.
Presidenti sugjeroi gjithashtu se administrimi i vaksinës MMR në të njëjtën kohë mund të jetë i rrezikshëm, por kur u pyet për prova konkrete, ai u përgjigj se kishte “disa njerëz” që e thonë këtë.
Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) thonë se vaksina MMR është përgjithësisht shumë e sigurt. Ajo mund të shkaktojë në raste të rralla kriza febrile te fëmijët e vegjël, ndërsa për personat me alergji të rënda ose probleme të sistemit imunitar rekomandohet konsultimi me mjekun.
CDC thekson gjithashtu se nuk ka prova shkencore që ndarja e vaksinës së kombinuar MMR në tre vaksina individuale sjell përfitime shëndetësore.
Ekspertët paralajmërojnë se shtyrja e vaksinimeve mund të krijojë periudha gjatë të cilave fëmijët mbeten të pambrojtur ndaj sëmundjeve infektive. Ata theksojnë gjithashtu se shtyrja e vizitave mund të rrisë mundësinë që fëmijët të humbasin dozat e rekomanduara.
Sekretari amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, Robert F. Kennedy Jr., ka mbrojtur ndryshimet, duke thënë se qëllimi është t’u jepet prindërve më shumë zgjedhje dhe jo t’u hiqet akses në vaksinat e fëmijërisë, por urdhri është kritikuar ashpër nga komuniteti mjekësor.
Presidenti i Akademisë Amerikane të Pediatrisë, Dr. Andrew Racine, e cilësoi urdhrin “të rrezikshëm” dhe paralajmëroi se shtyrja ose mosmarrja e vaksinave mund të ketë pasoja serioze, veçanërisht në një kohë kur rastet e fruthit vazhdojnë të shfaqen.
Edhe senatori republikan dhe mjeku Bill Cassidy, i cili kishte luajtur rol vendimtar në konfirmimin e Kennedy-t si sekretar i Shëndetësisë, e kritikoi vendimin e Trump.
“Presidenti nuk ka ekspertizën për të bërë këto ndryshime”, shkroi Cassidy në X, duke theksuar se vaksinat janë “jashtëzakonisht të sigurta” dhe “efektive”, si dhe se vaksinat nuk shkaktojnë autizëm.
Urdhri kërkon gjithashtu zhvillimin e alternativave ndaj aluminit të përdorur në disa vaksina dhe studimin nëse këto alternativa mund të jenë më të sigurta dhe më efektive.
Akademia Amerikane e Pediatrisë thekson se studimet nuk kanë gjetur rreziqe të rëndësishme shëndetësore nga sasitë e vogla të kripërave të aluminit që përdoren në disa vaksina. Këto substanca përdoren prej dekadash për të forcuar përgjigjen imunitare dhe për të mundësuar përdorimin e sasive më të vogla të vaksinës.
Urdhri i Trump nuk përbën një mandat federal. Kërkesat për vaksinat që fëmijët duhet të kenë për të ndjekur shkollën përcaktohen kryesisht nga shtetet amerikane dhe jo nga qeveria federale.
Sipas CDC-së, fëmijëve u rekomandohen dy doza të vaksinës MMR, e para në moshën 12–15 muajsh dhe e dyta midis moshës 4 dhe 6 vjeç.
Ekspertët kanë paralajmëruar se ulja e vaksinimit mund të rrisë rrezikun e rikthimit të sëmundjeve infektive si fruthi, veçanërisht nëse prindërit vendosin të shmangin vaksinimin për shkak të pretendimeve të diskredituara mbi lidhjen mes vaksinave dhe autizmit.