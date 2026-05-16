Trump: Ekzekutuam numrin 2 të ISIS, fshihej në Nigeri

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se Abu-Bilal al-Minuki, i konsideruar si numri dy i organizatës terroriste ISIS në nivel global, është eliminuar gjatë një operacioni të përbashkët të forcave amerikane dhe ushtrisë së Nigerisë. Sipas Trump, operacioni u zhvillua pas një planifikimi të gjatë dhe kompleks dhe kishte si objektiv një nga figurat më të rrezikshme të terrorizmit ndërkombëtar.
Në një postim në Truth Social, Trump tha se “forcat e guximshme amerikane dhe ushtria nigeriane realizuan me sukses misionin për të larguar nga fusha e betejës terroristin më aktiv në botë”. Ai shtoi se Al-Minuki mendonte se mund të fshihej në Afrikë, por inteligjenca amerikane kishte informacion të detajuar mbi lëvizjet dhe aktivitetet e tij.
Abu-Bilal al-Minuki, emri i plotë i të cilit ishte Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki, kishte lindur në vitin 1982 në Borno të Nigerisë verilindore, pranë kufijve me Kamerunin, Çadin dhe Nigerin. Ai ishte shpallur terrorist global nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 8 qershor 2023 dhe konsiderohej figurë kyçe në strukturën e ISIS-it në rajonin e Sahelit dhe zonën e Liqenit të Çadit.
Sipas burimeve të sigurisë, Al-Minuki kishte marrë rol të rëndësishëm në ISIS pas vrasjes së liderit të ISUAP-it, Mamman Nur, në vitin 2018. Ai përshkruhej si militant ekstremist dhe një nga komandantët më të ashpër të grupit terrorist në Afrikë. Gjithashtu ai kishte pasur marrëdhënie të tensionuara me liderin e Boko Haramit, Abubakar Shekau.
Raportimet tregojnë se në periudhën 2015–2016, kur Shekau refuzoi kërkesën e ISIS-it për të dërguar luftëtarë në Libi, Al-Minuki mori përsipër organizimin dhe dërgimin e militantëve nga rajoni i Liqenit të Çadit drejt Afrikës Veriore. Eliminimi i tij konsiderohet goditje e rëndësishme ndaj rrjetit të ISIS-it në Afrikë dhe operacioneve të tij ndërkombëtare.