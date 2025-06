Trump e krahason sulmin amerikan ndaj Iranit me bombardimin bërthamor të Japonisë

Donald Trump e krahasoi goditjen amerikane ndaj objekteve bërthamore të Iranit me bombardimet e Hiroshimës dhe Nagasakit gjatë Luftës së Dytë Botërore, ndërsa hodhi poshtë një rrjedhje inteligjence që sugjeronte se ndikimi ishte i kufizuar.

Duke e përshkruar sulmin e fundjavës si “shkatërrues”, presidenti amerikan tha se ai kishte sjellë konfliktin mes Iranit dhe Izraelit në një përfundim të shpejtë dhe e krahasoi atë me bombat bërthamore të hedhura mbi Japoni në vitin 1945.

“Nuk dua të përdor shembullin e Hiroshima-s, nuk dua të përdor shembullin e Nagasaki-t, por ishte në thelb e njëjta gjë, që përfundoi një luftë,” tha Trump të mërkurën në samitin e NATO-s në Hagë.

“Kjo e mbylli luftën [mes Izraelit dhe Iranit]. Nëse nuk do t’i kishim goditur objektet bërthamore, ata do të luftonin tani,” shtoi ai.

Trump tha se inteligjenca e rrjedhur të martën, e cila vlerësonte se sulmet amerikane kishin vonuar programin bërthamor iranian vetëm për disa muaj, ishte jo përfundimtare.

Ai shtoi se dëmtimet e shkaktuara në objektet në Fordow, Natanz dhe Isfahan nuk mund të vlerësoheshin plotësisht derisa Izraeli të ofronte një raport të detajuar.

Trump tha se Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes (DIA), e cila përpiloi raportin mbi Fordow-in, “nuk dinë saktësisht” për dëmtimet, dhe shtoi: “Mendoj se Izraeli do të na e thotë shumë shpejt.”

Zëdhënësi i IDF-së, Effie Defrin, deklaroi të mërkurën: “Mund të them këtu, vlerësimi është se ne dëmtuam rëndë programin bërthamor, dhe e shtymë prapa për vite.”

Trump, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth dhe sekretari i shtetit Marco Rubio insistuan se Fordow ishte “shkatërruar”, me presidentin amerikan që tha në samitin e NATO-s se programi bërthamor i Iranit ishte vonuar me “dekada”.

Por Dan Caine, kryetar i Shtabit të Përbashkët të SHBA-së, ishte më i matur të dielën, duke thënë se ndërsa vlerësimi fillestar sugjeronte se tre objektet “përjetuan dëme dhe shkatërrime jashtëzakonisht të rënda”, vlerësimet përfundimtare “do të merrnin pak kohë”.

Hegseth tha se Pentagoni po hetonte rrjedhjen e raportit së bashku me FBI-në.

Pjesëmarrja e Trump-it në samitin e NATO-s erdhi një ditë pas vendosjes së një armëpushimi të përkohshëm mes Iranit dhe Izraelit pas 12 ditësh lufte.

Presidenti kritikoi të dyja palët të martën për shkeljet e pretenduara të armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA, duke thënë se ishte “vërtet i pakënaqur” veçanërisht me Izraelin.

Por në Hagë, ai tha se ishte “kaq krenar” për Izraelin që kufizoi hakmarrjen e tij ndaj një shkeljeje të pretenduar të armëpushimit nga Teherani, dhe shtoi: “[Kryeministri izraelit Benjamin] Netanyahu duhet të jetë shumë krenar me veten.”

Trump tha se besonte se rezervat e uraniumit të pasuruar deri në 60% pasurit brenda Iranit do të ishin goditur nga sulmet amerikane gjatë fundjavës.

“Mendoj se ata nuk patën asnjë mundësi ta nxirrnin [materialin]… Është shumë e vështirë të hiqet ai lloj materiali,” tha ai.

“Mendoj se në fund do të kemi një lloj marrëdhënieje me Iranin,” shtoi presidenti amerikan, duke thënë se “gjëja e fundit” që Teherani dëshiron është të vazhdojë me programin e tij të pasurimit bërthamor.

Pyetur nëse SHBA mund të sulmonte përsëri Iranin nëse republika islamike rindërtonte infrastrukturën e saj bërthamore në të ardhmen, Trump tha: “Sigurisht.”

Financial Times, përshtati në shqip ©LAPSI.AL