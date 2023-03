Trump drejt arrestimit/ Ç’pritet të ndodhë me ish-presidentin amerikan

Donald Trump po përballet me arrestimin e afërt me akuza që rrjedhin nga një hetim për një pagesë prej 130,000 dollarë për pornostaren Stormy Daniels në vitin 2016.

Pasi një juri e madhe në Nju Jork votoi të enjten për ta paditur Trumpin, ai do të jetë ish-presidenti i parë i SHBA që përballet me akuza penale.

Akuzat e sakta ende nuk janë bërë të ditura. Në këtë situatë lindin disa pyetje kyçe mbi çështjen në fjalë.

Për çfarë akuzohet Trump?

Në vitin 2016, ylli i filmave për të rritur, Stormy Daniels kontaktoi me mediat duke ofruar të tregojë një lidhje që kishte me Donald Trump në vitin 2006.

Ekipi i Trump e kuptoi këtë dhe avokati i tij Michael Cohen i pagoi 130,000 dollarë pornostares Daniels për të heshtur.

Kjo nuk është e paligjshme. Megjithatë, kur Trump rimbursoi avokatin Cohen, të dhënat për pagesën thonë se ishte për tarifat ligjore. Prokurorët thonë se kjo do të thotë që Trump falsifikon të dhënat e biznesit, që është një vepër penale në Nju Jork.

Prokurorët mund të pretendojnë gjithashtu se kjo shkel ligjin zgjedhor, sepse përpjekja e tij për të fshehur pagesat e tij ndaj Stormy Daniels ishte e motivuar nga mosdashja që votuesit të dinin se ai kishte një lidhje me të. Mbulimi i një krimi duke falsifikuar të dhënat do të ishte një krim, që është një akuzë më e rëndë.

Edhe avokatët e ndjekjes penale pranojnë se sido që të jetë, ky nuk është aspak një rast i qartë. Ka pak precedent për një ndjekje të tillë dhe përpjekjet e kaluara për të akuzuar politikanët për kapërcimin e kufirit midis financimit të fushatës dhe shpenzimeve personale kanë përfunduar në dështim.

“Do të jetë e vështirë,” thotë Catherine Christian, një ish-prokurore financiare për prokurorin e qarkut të Nju Jorkut.

Pse u padit Trump?

Vendimi për ngritjen e akuzës i takon Prokurorit të Qarkut të Nju Jorkut, Alvin Bragg. Ai ngriti jurinë e madhe për të hetuar nëse kishte prova të mjaftueshme për të ndjekur një ndjekje penale dhe ishte i vetmi që e dinte se kur do të votohej një aktakuzë.

Të enjten pasdite, juria e madhe thuhet se vendosi të ngrejë akuza. Por për momentin nuk e dimë se cilat janë ato akuza.

Bragg do të informojë Trump dhe avokatët e tij, duke nisur negociatat se si dhe kur ish-presidenti do të paraqitet në Nju Jork për arrestimin e tij zyrtar dhe seancën e parë në gjykatë.

Dokumenti që paraqet akuzat zyrtare kundër Trump nuk do të bëhet publik derisa një gjykatës të lexojë akuzat kundër tij.

Duke pasur parasysh natyrën historike të një lëvizjeje të tillë dhe shqetësimet e sigurisë të përfshira, detajet e paraqitjes së Trump në Nju Jork janë disi të pasigurta.

Avokatët e Donald Trump kanë treguar se ai do të bashkëpunojë me autoritetet e Nju Jorkut, kështu që nuk do të jepet asnjë urdhër për arrestimin e tij.

Trump ka avionin e tij personal, kështu që ai mund të fluturojë në një nga disa aeroportet e zonës së Nju Jorkut dhe më pas të bëjë udhëtimin për në gjykatën e Manhatanit me makinë.

Kur Trump të arrestohet, a do t’i merren shenjat e gishtërinjve?

Si pjesë e këtyre negociatave me prokurorët, gjykata mund të pranojë gjithashtu që t’i lejojë atij një hyrje private në gjykatë, në vend të shëtitjes tipike para mediave të mbledhura.

Megjithatë, sapo të hyjë brenda, Donald Trumpit do t’i merren shenjat e gishtërinjve dhe do t’i merret fotoja, si të gjithë të pandehurit në çështjet penale. Atij do t’i lexohen gjithashtu të drejtat e tij, duke i kujtuar të drejtën e mbrojtur me kushtetutë për një avokat dhe të refuzojë të flasë me policinë.

Të pandehurit e akuzuar për një krim zakonisht vihen në pranga përkohësisht, megjithëse avokatët e Trump do të përpiqen ta shmangin atë për klientin e tyre. Gjatë gjithë procesit të arrestimit, ai do të shoqërohet nga agjentë të Shërbimit Sekret.

Më pas, Trump do të presë në një zonë mbajtjeje ose qeli derisa të dilte para një gjyqtari. Gjyqi, momenti kur i pandehuri bën deklarimin e tij para një gjyqtari, është i hapur për publikun.

Pasi çështja të rezervohet dhe të zgjidhet një gjyqtar, detaje të tjera do të vendosen, të tilla si koha e gjykimit dhe kufizimet e mundshme të udhëtimit dhe kërkesat për lirimin me kusht për të pandehurin.

Një dënim për kundërvajtje do të rezultonte me gjobë. Nëse Trump do të dënohej për akuzën e krimit, ai do të përballej me një dënim maksimal prej katër vjet burg, megjithëse disa ekspertë ligjorë parashikojnë se një gjobë është më e mundshme dhe se çdo kohë pas hekurave është shumë e pamundur.

A mund të kandidojë ende për president?

Një aktakuzë apo edhe një dënim penal nuk do ta pengonte Donald Trump të vazhdojë fushatën e tij presidenciale nëse ai vendos kështu. Për më tepër, ai ka dhënë çdo indikacion se do të vazhdojë të ecë përpara pavarësisht se çfarë ndodh.

Në fakt, nuk ka asgjë në ligjin amerikan që e pengon një kandidat që shpallet fajtor për një krim të bëjë fushatë dhe të shërbejë si president, madje edhe nga burgu.

Megjithatë, arrestimi i Trump do ta ndërlikonte fushatën e tij presidenciale.

Ndërsa mund të shkaktojë që disa votues republikanë të mblidhen rreth kampionit të tyre të luftuar, mund të jetë një shpërqendrim i rëndësishëm për një kandidat në gjurmët e fushatës, duke u përpjekur të shtojë votat dhe të marrë pjesë në debate.

Arrestimi i Trump gjithashtu do të thellonte dhe ndizte ndarjet tashmë të mprehta brenda sistemit politik amerikan.

Konservatorët besojnë se ish-presidenti po mbahet me një standard tjetër drejtësie, ndërsa liberalët e shohin këtë si një çështje të mbajtjes së përgjegjësisë ndaj shkelësve të ligjit, madje edhe atyre në pozitat më të larta të pushtetit.