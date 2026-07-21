Trump do të vendosë këtë javë tarifa të reja për dhjetëra vende

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump është gati të vendosë tarifa të reja për dhjetëra vende që këtë javë, raportoi të martën Financial Times, ndërsa tarifa e tij e përkohshme globale prej 10% është planifikuar të skadojë të premten.
FT tha se detyrimet e reja më të menjëhershme pritet të jenë në të njëjtin nivel me tarifat prej 10% që janë aktualisht në fuqi, por administrata po punonte gjithashtu në hetime të tjera që mund t’i jepnin asaj autoritetin ligjor për të propozuar detyrime më të larta.
Gjithashtu Shtëpia e Bardhë njoftoi të hënën se presidenti Trump po vendos tarifa prej 50% për shumicën e mallrave kanadeze në përgjigje të hakmarrjes së vendit ndaj tarifave të mëparshme të SHBA-së, duke deklaruar se Kanadaja ka diskriminuar padrejtësisht makinat, alkoolin dhe produktet e qumështit amerikan.
Tarifat do të prekin një gamë të gjerë produktesh, tha Shtëpia e Bardhë, duke përfshirë verën, shkopinjtë e hokejit dhe çimenton. Ato përfshijnë gjithashtu mallra që më parë mbroheshin nga taksat e importit sipas marrëveshjes Shtetet e Bashkuara-Meksikë-Kanada, USMCA.
Tarifat e reja do të përjashtojnë produktet e energjisë, peshkun, mineralet kritike dhe potasin. Ato gjithashtu përjashtojnë produktet që tashmë i nënshtrohen tarifave që synojnë mbrojtjen e sigurisë kombëtare, të tilla si çeliku dhe alumini.
Shtëpia e Bardhë tha se tarifat do të hyjnë në fuqi brenda 30 ditësh, duke lënë kohë për negociata të mundshme midis dy vendeve.