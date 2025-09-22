Trump bën njoftimin e papritur në memorialin e Kirk: Kemi gjetur kurën për autizmin

Presidenti amerikan Donald Trump përdori memorialin e Charlie Kirk për të paralajmëruar një njoftim të papritur mbi autizmin që planifikon të bëjë të hënën.
Trump ishte folësi i fundit në ceremoninë emocionale të lamtumirës së Kirkut në stadiumin State Farm në Arizona të dielën pasdite.
Një nga një, zyrtarët e administratës dhe gruaja e Kirk, Erika, ndanë homazhe të përzemërta për aktivistin e ndjerë konservator, i cili u vra më 10 shtator, dhe ndanë mesazhe frymëzuese për turmën prej 200,000 personash.
Kur Trump iu afrua podiumit për të folur, ai devijoi në një territor të panjohur me një mesazh politik, duke zbuluar se planifikonte të bënte një njoftim nga Zyra Ovale të hënën, të cilin besonte se Kirk do ta kishte pritur me padurim.
“Mendoj se do t’iu duket e mahnitshme»”, i tha ai turmës. “Mendoj se gjetëm një kurë për autizmin”, tha ai.
Trump u zotua se administrata e tij ” nuk do ta lejojë më të ndodhë”.
“Mendoj se do të jetë një nga konferencat më të rëndësishme për shtyp që do të kem ndonjëherë dhe mezi e pres”, theksoi Trump.
Më herët të dielën, raportet sugjeruan se Trump planifikonte të njoftonte se gratë shtatzëna duhet të shmangin marrjen e Tylenol nëse nuk kanë ethe për shkak të rrezikut në rritje.
Këshilla vjen nga një shqyrtim federal mbi atë që po nxit rritjen e shkallës së autizmit në të gjithë SHBA-në, një iniciativë e udhëhequr nga sekretari i shëndetësisë Robert F Kennedy Jr.
Zyrtarët gjithashtu planifikojnë të reklamojnë një ilaç të quajtur leukovorin si një trajtim të mundshëm për çrregullimin neurozhvillimor, sipas raportit të Washington Post.