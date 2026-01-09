Trump: Anulova valën e dytë të sulmit ndaj Venezuelës

Donald Trump njoftoi vendimin e tij për të anuluar valën e dytë të sulmeve ndaj Venezuelës , të cilën ai e quajti të planifikuar. Duke shpjeguar arsyetimin e tij, presidenti amerikan shkroi në postimin e tij se Venezuela po liron një numër të madh të të burgosurve politikë si shenjë e kërkimit të paqes.
Megjithatë, sipas Trump, anijet luftarake amerikane do të mbeten në rajon për arsye sigurie. Ai përsëriti, më në fund, se të paktën 100 miliardë dollarë do të investohen nga kompanitë kryesore të naftës, me të cilat do të takohem sot në Shtëpinë e Bardhë.
Mediat e huaja shkruajnë se, lirimi vjen pas lirimit të dy anëtarëve kryesorë të opozitës së Venezuelës. Sipas grupit të të drejtave të njeriut Foro Penal, ata janë 62-vjeçari Enrique Márquez , i cili kishte mbështetur kandidatin e opozitës Edmundo González si fitues të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, dhe Biagio Pilieri, një udhëheqës i partisë opozitare dhe kongresmen i cili kishte kritikuar qeverinë.
Postimi i plotë i Trumpit për Venezuelën
Venezuela po liron një numër të madh të të burgosurve politikë si shenjë e “kërkimit të paqes”. Ky është një veprim shumë i rëndësishëm dhe i zgjuar.