Trump akuzon Iranin për shkelje të armëpushimit mes pasigurive për bisedimet

Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka deklaruar në një postim të shkurtër në rrjetin e tij Truth Social se “Irani e ka shkelur armëpushimin disa herë”, pa dhënë detaje mbi rastet e pretenduara.
Deklarata vjen në një moment tensioni diplomatik, ndërsa mbetet e paqartë se kur do të zhvillohet raundi i ri i bisedimeve mes SHBA-së dhe Iranit, që pritet të mbahet në Islamabad.
Sipas raportimeve diplomatike, takimet e reja mes J.D. Vance dhe kryetarit të parlamentit iranian Mohammad-Bagher Ghalibaf pritet të zhvillohen në kryeqytetin pakistanez, megjithëse as Uashingtoni dhe as Teherani nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht pjesëmarrjen.
Ndërkohë, Irani ka reaguar duke akuzuar SHBA-në për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit përmes bllokadave detare dhe kufizimeve ndaj porteve iraniane. Situata mbetet e paqartë, me të dyja palët që shkëmbejnë akuza ndërsa përgatitjet për negociata të reja vazhdojnë në prapaskenë.