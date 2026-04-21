Trump akuzon Iranin për shkelje të armëpushimit mes pasigurive për bisedimet

Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka deklaruar në një postim të shkurtër në rrjetin e tij Truth Social se “Irani e ka shkelur armëpushimin disa herë”, pa dhënë detaje mbi rastet e pretenduara.

Deklarata vjen në një moment tensioni diplomatik, ndërsa mbetet e paqartë se kur do të zhvillohet raundi i ri i bisedimeve mes SHBA-së dhe Iranit, që pritet të mbahet në Islamabad.

Sipas raportimeve diplomatike, takimet e reja mes J.D. Vance dhe kryetarit të parlamentit iranian Mohammad-Bagher Ghalibaf pritet të zhvillohen në kryeqytetin pakistanez, megjithëse as Uashingtoni dhe as Teherani nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht pjesëmarrjen.

Ndërkohë, Irani ka reaguar duke akuzuar SHBA-në për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit përmes bllokadave detare dhe kufizimeve ndaj porteve iraniane. Situata mbetet e paqartë, me të dyja palët që shkëmbejnë akuza ndërsa përgatitjet për negociata të reja vazhdojnë në prapaskenë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
