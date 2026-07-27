Tronditet Luciano Spalletti, ndahet nga jeta nëna e tij Ilva: ajo e mbrojti nga fyerjet e tifozëve

Luciano Spalletti po përjeton një nga momentet më të dhimbshme të jetës së tij. Në orët e fundit është ndarë nga jeta nëna e tij, Ilva, një figurë që trajneri toskan e ka përmendur gjithmonë si pikën kryesore të referimit në formimin e tij, shumë kohë përpara sukseseve të arritura në pankinë.
Nëna e ish-trajnerit të Kombëtares italiane, sot në drejtimin e Juventusit, ishte 93 vjeçe dhe jetonte në Spicchio-Sovigliana, një fshat i komunës së Vincit, në provincën e Firences. Deri në fund ajo mbeti një shtyllë e jetës së trajnerit nga Certaldo, i cili në shumë raste kishte treguar rëndësinë e saj përmes kujtimesh plot emocion: nga fëmijëria e kaluar së bashku, te flamuri i famshëm i Italisë që ajo kishte qepur për Kupën e Botës 1970, e deri te episodet e përditshme që miqtë dhe ish-shokët e tij i kanë ruajtur në zemër.
Plaga e fyerjeve në Fiorentina–Napoli: “E kuptoj reagimin e Lucianos”
Në historinë e gjatë të marrëdhënies mes Luciano Spallettit dhe nënës së tij Ilva ka edhe një kapitull të hidhur, të lidhur me një episod që e kishte lënduar thellësisht trajnerin toskan. Në gusht të vitit 2022, gjatë ndeshjes në stadiumin “Artemio Franchi” mes Fiorentinës dhe Napolit, zonja Ilva ishte bërë objekt i fyerjeve të rënda nga tribunat. Një episod që e kishte prekur rëndë Spallettin, i cili pas përfundimit të ndeshjes denoncoi publikisht atë që kishte ndodhur: “Kanë fyer nënën time, e cila është 90 vjeçe, gjatë gjithë kohëzgjatjes së ndeshjes.”
Këto fjalë pasqyronin gjithë hidhërimin e një djali përballë një situate që kishte kaluar çdo kufi. Ngjarja e kishte çuar trajnerin në një përballje të ashpër me disa tifozë të Fiorentinës pas ndeshjes, duke e kthyer, pa dëshirën e saj, nënën Ilva në simbol të një proteste që kishte shkuar përtej mospajtimit të thjeshtë sportiv. Edhe vetë Ilva kishte vendosur më pas të fliste publikisht në një intervistë për gazetën La Nazione, duke treguar maturi të madhe dhe pa ushqyer polemika të mëtejshme:
La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva.
— JuventusFC (@juventusfc) July 27, 2026
“Ishte një gjë e shëmtuar, pavarësisht gjithçkaje, dhe nuk kam ndërmend të takohem me tifozin e përfshirë. Ka pak rëndësi që këtë herë na kanë fyer ne; kjo nuk duhet bërë. Futbolli duhet të mbetet një argëtim, jo një marrëzi. E kuptoj reagimin e Lucianos; ai u ndje i prekur në thellësi dhe reagoi në atë mënyrë. Të mendosh që ai ka qenë gjithmonë tifoz i Fiorentinës dhe shkonte vazhdimisht në stadium.”
Një episod që tregoi edhe një herë se sa e fortë ishte lidhja mes Spallettit dhe nënës së tij, një grua e aftë të përballonte edhe momentet më të vështira me të njëjtin dinjitet, të cilin djali i saj e ka përmendur gjithmonë si një nga mësimet më të rëndësishme që mori prej saj.