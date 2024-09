Tronditet Inter, dëmtimi i Barella rezulton i rëndë: mesfushori do të qendrojë tre javë larg fushave

Nicolò Barella nuk ka marrë pjesë në stërvitjen e mëngjesit të sotëm, i pari pas derbit pas ditës së pushimit të dhënë dje nga Simone Inzaghi. Mesfushori i Inter, i zëvendësuar mbrëmjen e së dielës në minutën e 29′ të pjesës së dytë, në fakt i është nënshtruar testeve mjekësore për të vlerësuar gjendjen e tij.

Kjo është deklarata e klubit zikaltër: “Nicolò Barella iu nënshtrua testeve klinike instrumentale këtë mëngjes në Institutin Humanitas në Rozzano. Për mesfushorin zikaltër, një shembje në rektus femoris të kofshës së djathtë. Gjendja e tij do të rivlerësohet javën e ardhshme”. Një dëmtim që mund ta mbajë jashtë fushës për të paktën tre javë: Barella duhet të shihet përsëri në fushë pas pushimit ndërkombëtar të tetorit.

Lajm i keq për Simone Inzaghi, edhe sepse fillimisht u duk se ishte një lodhje e thjeshtë. Vazhdimësia e shqetësimit ka bërë të nevojshme testet klinike të cilat, siç shkruhet në njoftimin për shtyp të Inter, do të përsëriten javën e ardhshme. Mesfushori me siguri do të humbasë ndeshjet e kampionatit kundër Udinese dhe Torino dhe ndeshjen e Champions League kundër Crvena Zvezda. Falë pauzës për shkak të angazhimeve të ekipit kombëtar, ai mund të jetë sërish i disponueshëm për ndeshjen në Olimpico kundër Romës më 20 tetor.