Tronditet Boca Juniors, ndahet nga jeta trajneri Miguel Angel Russo: ishte 69 vjeç

Trajneri i Boca Juniors, Miguel Angel Russo, ka ndërruar jetë në moshën 69-vjeçare. Prej ditësh gjendja e tij klinike ishte jashtëzakonisht e rëndë. Pas një shtrimi në spital me prognozë të rezervuar, në orët e fundit kishte vendosur të kthehej në shtëpinë e tij. Ky është komunikata e klubit argjentinas: “Klubi Atlético Boca Juniors njofton me trishtim të thellë ndarjen nga jeta të Miguel Angel Russo. Miguel lë një gjurmë të pashlyeshme në institucionin tonë dhe do të jetë gjithmonë një shembull gëzimi, ngrohtësie dhe përkushtimi. Jemi pranë familjes së tij dhe të afërmve në këtë moment dhimbjeje. Lamtumirë, i dashur Miguel!”.
Miguel Angel Russo ishte trajneri aktual i Boca
Një det i tërë dashurie ka rrethuar Miguel Angel Russo në orët e tij të fundit. Trajneri ishte shtruar papritur në spital, ku kishte përfunduar me prognozë të rezervuar. Gjendja e tij ishte shfaqur menjëherë kritike. Megjithatë, zëvendëstrajneri i tij, që kishte drejtuar Boca në mungesë të tij, kishte deklaruar se skuadra e priste për ndeshjet e ardhshme. Lojtarët i kishin dedikuar atij fitoren 5-0 ndaj Newell’s. Muajt e fundit të jetës së tij nuk kanë qenë të lehtë.
Në vitin 2017 atij iu diagnostikua kanceri i prostatës, të cilin e kaloi me sukses. Në qershorin e kaluar, gjatë edicionit të parë të Botërorit për Klube, pati probleme të tjera që e penguan të ishte me skuadrën. Më pas, në ditët e fundit, ndodhi shtrimi në spital me prognozë të rezervuar, përpara vdekjes në shtëpi si pasojë e një arresti kardiak.
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq
— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025
Karriera e Miguel Angel Russo
I lindur në vitin 1956, Russo luajti nga viti 1975 deri në 1988 me Estudiantes, me të cilin fitoi dy tituj kampion në Argjentinë. 17 ndeshje me Argjentinën si futbollist. Si trajner, pati një karrierë shumë të gjatë: e nisi në vitin 1989 dhe nuk u ndal kurrë. Fitoi gjashtë trofe, mbi të gjitha Copa Libertadores në vitin 2007 me Boca Juniors, me të cilën u përball edhe me Milanin e Ancelottit në Kupën Ndërkontinentale — në finale ku kuqezinjtë fituan 4-2 (dy gola nga Inzaghi, gol nga Nesta dhe Kaká). Boca Juniors ai e ka drejtuar në tre periudha të ndryshme. Ka qenë trajner gjithashtu në Spanjë (me Salamanca), në Meksikë, Paraguaj dhe Kolumbi. Ndërsa në vendlindje ka drejtuar edhe San Lorenzo dhe Velez.