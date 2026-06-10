Triumf Historik i Shqipërisë: vajzat kuqezi mposhtin Malin e Zi e janë një hap nga Botërori 2027

Mbrëmja e 9 qershorit 2026 do të kujtohet gjatë në analet e futbollit shqiptar, sidomos për atë të vajzave. Kombëtarja kuqezi shkroi histori, duke arritur suksesin më të madh në historinë e këtij sporti në Shqipëri. Një fitore madhështore 5-2 ndaj Malit të Zi nuk ishte thjesht tre pikë në renditjen përfundimtare, por kurorëzimi i një rrugëtimi të mbushur me sakrifica, përkushtim dhe një besim të palëkundur.

Për herë të parë në histori, Shqipëria e vajzave siguron kualifikimin në fazën play-off të Kupës së Botës “Brazil 2027”, një ëndërr që merr trajtë konkrete falë punës së jashtëzakonshme. Paralelisht me këtë arritje, Kombëtarja konfirmoi vazhdimësinë e saj në Ligën B, duke garantuar vendin mes skuadrave elitare të futbollit europian. Një tjetër rekord u vendos gjithashtu, pasi vajzat kuqezi grumbulluan për herë të parë plot 7 pikë në grupet e Ligës B, duke demonstruar një rritje të dukshme në nivelin e tyre të lojës.

Ky triumf madhor është fryt i punës së pandërprerë të një grupi vajzash me karakter të fortë, personalitet të spikatur dhe një shpirt gare të admirueshëm. Ato luajtën me dashuri të madhe për fanellën kuqezi dhe e mbrojtën me krenari në çdo ndeshje, duke dhënë gjithçka në fushë. Nën drejtimin e mençur të trajnerit Armir Grima dhe stafit teknik, si dhe me mbështetjen e vazhdueshme të Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila prej vitesh investon në zhvillimin e futbollit të vajzave, kjo skuadër ka hapur një kapitull të artë jo vetëm për futbollin e vajzave, por për të gjithë sportin shqiptar.

Rrugëtimi i Kombëtares së vajzave do të vijojë në Ligën B edhe në kompeticionet e ardhshme të UEFA-s, duke garantuar sfida të forta dhe mundësi të reja rritjeje. Ndërkohë, emocionet do të arrijnë kulmin më 18 qershor, kur vajzat kuqezi do të mësojnë emrin e kundërshtares së tyre në raundin e parë të fazës play-off të Kupës së Botës “Brazil 2027”. Shqipëria vazhdon të ëndërrojë dhe të përfaqësojë denjësisht kombin në arenën ndërkombëtare, duke shpresuar për arritje edhe më të mëdha në të ardhmen.

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