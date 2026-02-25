Trigolësh i Sorloth, dorëzohet Bruges: Atletico Madrid arrin në 1/8 e Champions

Atletico Madrid është skuadra e parë që kalon play-off-et e Champions League: në Metropolitano, pas 3-3 të ndeshjes së parë, “Colchoneros” mposhtin 4-1 Bruges dhe tani do të përballen me një mes Tottenham dhe Liverpool. Vendimtare trigolëshi i Sorloth, që shënon në minutën e 23′ pas një gabimi të Mignolet, në të 76′ pas një përplasje të favorshme dhe në të 87′ me asist të Ruggeri. Në mes, goditja nga distanca e Cardoso (48’), e pavlefshme barazimi i përkohshëm 1-1 i Ordóñez (36’) për belgët.
ATLETICO MADRID-BRUGES 4-1 (TOT. 7-4)
Pas një pjese të parë të ndërlikuar, Atletico Madrid shkatërron 4-1 Bruges falë ish-lojtarëve të Atalantës dhe një Sorlothi super. Norvegjezi është i pari që zhbllokon sfidën në Metropolitano: në minutën e 23′ shënon me të majtën duke përfituar nga gabimi i bujshëm i Mignolet, i cili e lë topin t’i kalojë mbi duar me një pritje të ngathët. Në minutën e 36′, megjithatë, belgët barazojnë me goditjen me kokë të Ordóñez pas goditjes nga këndi me devijim të Mechele. Para pushimit, janë miqtë që shkojnë dy herë pranë 2-1, por për të shpëtuar Simeonen është Oblak.
Në fillim të pjesës së dytë, megjithatë, vjen menjëherë avantazhi i dytë i spanjollëve me goditjen e fuqishme nga distanca të Cardoso që mposht sërish Mignolet në minutën e 48′. Goli i tretë vjen në kundërsulm, në minutën e 76′: e nis Lookman, i futur prej pak minutash në vend të Baena. Një prekje e tij e devijuar shndërrohet në një asist perfekt për Sorloth, që realizon dygolësh. Në minutën e 87′, më pas, i treti personal i norvegjezit, që shënon me një shtytje nga pak hapa larg pas asistit të një tjetër ish-lojtari të Atalantës: Ruggeri. Përfundon 4-1 dhe tani Atletico hedh sfidën ndaj një anglezeje: do të jetë Tottenham i Tudor apo Liverpool kampion në fuqi i Anglisë.