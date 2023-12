‘Treble’ e Haaland, Botërori i Messi apo forca e Mbappé: sfidë e hapur për ‘Best Fifa Men’s Player’

Do të jetë një sfidë mes sulmuesve për të fituar ‘Çmimin e lojtarit më të mirë të FIFA-s 2023’. Në garë për çmimin prestigjioz do të jenë Erling Haaland, Lionel Messi dhe Kylian Mbappe. Treshja u përzgjodh nga një juri e posaçme ekspertësh, si lojtarët më të mirë në futboll në periudhën ndërmjet 19 dhjetorit 2022 dhe 20 gushtit 2023. Një zgjedhje e vështirë për trajnerët dhe kapitenët e ekipet kombëtare të përfshira, gazetarëve sportivë dhe tifozëve që votuan në faqen zyrtare të FIFA-s. Ata tani duhet të zgjedhin se kush mes këtyre kampionëve ka performuar më mirë në vitin e kaluar kalendarik.

Duke pasur parasysh periudhën kohore të marrë në konsideratë, favorit mund të jetë Haaland. Norvegjezi udhëhoqi Manchester City për të fituar “Treble” me titullin në Premier League, Champions dhe FA Cup. Sidoqoftë, Haaland duhet të përballet me Lionel Messi, që është i freskët nga një triumf në Botëror duke e kthyer Argjentinën te titulli pas tridhjetë e gjashtë vitesh. Argjentinasi ka fituar gjithashtu Topin e Artë të tetë të karrierës së tij. Kylian Mbappè është më larg tyre, pasi e ka parë veten të mposhtur nga “Pleshti” në Lusail. Francezi është në kërkim të shpengimit pas hyrjes në fazën e 1/8 të Champions me Paris Saint Germain.

Në futbollin e femrave sfida do të jetë tërësisht spanjolle. Fituesja e Topit të Artë Aitana Bonmatì është thirrur në çështje për tu përballur me kampionet e botës Linda Caicedo dhe Jenni Hermoso, protagoniste e pafat në skandalin me ish-presidentin e Federatës Iberike, Luis Rubiales.