Tre skenarë për të ardhmen e Venezuelës pas arrestimit të Nikolas Maduros

CNN ka prezantuar tre skenarë të mundshëm për të ardhmen e Venezuelës pas kapjes së presidentit Nicolás Maduro nga forcat speciale amerikane Delta Force.
Arrestimi i liderit autoritar ndodhi gjatë orëve të para të ditës së sotme në rezidencën presidenciale në Caracas, kryeqytetin e vendit. Sipas raportimeve, Maduro pritet të transferohet në New York, ku do të përballet me akuza të rënda, përfshirë akuzat për narkoterrorizëm.
Mediat amerikane tashmë po analizojnë pasojat që mund të ketë këtë veprim për skenën politike dhe institucionale të Venezuelës, duke identifikuar tre rrugë kryesore që mund të ndiqen:
1. Tranzicioni kushtetues
Në këtë skenar, pushteti do t’i kalonte formalisht zëvendëspresidentes Delcy Rodríguez. Sipas Kushtetutës venezuelase, ajo do të ishte e detyruar të organizonte zgjedhje të reja presidenciale brenda 30 ditëve. Ky skenar parashikon një kalim relativisht të qetë dhe ligjor të pushtetit, me institucionet shtetërore që ruajnë funksionimin e tyre normal.
2. Shembja e regjimit dhe ardhja e opozitës në pushtet
Skenari i dytë parashikon një ndryshim më radikal: rrëzimin e regjimit aktual dhe marrjen e pushtetit nga opozita. Kandidati më i mundshëm për të udhëhequr vendin në këtë rast është Edmundo González Urrutia, ish-kandidati presidencial i zgjedhjeve të vitit 2024, i cili aktualisht ndodhet në mërgim. Ai ka marrë mbështetjen e figurave ndërkombëtare të njohura, përfshirë fituesen e Çmimit Nobel për Paqen, María Corina Machado. Ky skenar mund të çojë në një ndryshim të shpejtë politik dhe në reforma të mëdha institucionale.
3. Grusht shteti ushtarak
Skenari i tretë parashikon përfshirjen e forcës ushtarake në ruajtjen e pushtetit. Ministri i Mbrojtjes, Vladimir Padrino López, mund të marrë kontrollin e vendit me forcë, duke sfiduar çdo ndërhyrje të jashtme. Ai ka lëshuar tashmë mesazhe publike për kombët, duke premtuar rezistencë dhe mbrojtje të sovranitetit venezuelas, çka rrit mundësinë e një konfrontimi të brendshëm ose tensioni të thellë politik.
Ekspertët paralajmërojnë se çdo rrugë që do të zgjidhet do të ketë pasoja të mëdha për stabilitetin e vendit, ekonominë e rrënuar dhe sektorin privat, i cili ka vuajtur rëndë gjatë viteve të fundit.