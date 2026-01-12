Tre gola në shtesën e pjesës së parë por vendosi Raphinha: Barcelona fiton Superkupën

Është Barcelona ajo që e fiton për herë të gjashtëmbëdhjetë në historinë e saj Superkupën e Spanjës. Skuadra e Flick mposht 3-2 Real Madrid në “El Clasico” të zhvilluar në Xhedah, ku Raphinha e zhbllokoi ndeshjen në minutën e 36’. Shfaqja e vërtetë zhvillohet megjithatë në kohën shtesë të pjesës së parë: Vinicius, Lewandowski dhe Gonzalo Garcia e çojnë rezultatin në 2-2, me tre gola në katër minuta. Raphinha më pas vulosi ndeshjen për “Culers” në minutën e 73’, ndërsa Frenkie de Jong përjashtohet me karton të kuq në minutën e 91’.
King Abdullah Sports City i Xhedahut pret “El Clasico” mes Barcelonës dhe Real Madrid, përballje që për të katërtin vit radhazi vlen për Superkupën e Spanjës. Blaugranat u paraqitën në këtë takim pas fitores 5-0 në gjysmëfinale ndaj Athletic Bilbaos, ndërsa Blancos pas fitores 2-1 në derbi kundër Atletico Madrid. Dy skuadrat nuk ofrojnë një gjysmë ore të parë shumë spektakolare, pavarësisht disa rasteve interesante, dhe ndeshja zhbllokohet vetëm në minutën e 36’: Raphinha e çon Barçën në avantazh me një të majtë që nuk i lë asnjë shans Courtois. Emocionet më të forta përjetohen megjithatë në tetë minutat e shtesës para pushimit, ku ndodh vërtet gjithçka: Vinicius barazon 1-1 falë një aksioni të shkëlqyer personal, Lewandowski shënon 2-1 me një parabolë elegante dhe Gonzalo Garcia bën 2-2 me një gjuajtje të çrregullt që përplaset në traversë dhe përfundon më pas në rrjetë.
Barcelona nuk dorëzohet dhe në minutën e 73’ gjen sërish forcën për të kaluar për herë të tretë në avantazh: Raphinha plotëson dopietën e tij personale, falë edhe një devijimi të Asencios që e sposton Courtois. Blaugranat fitojnë kështu 3-2 dhe e fitojnë Superkupën e Spanjës për herë të gjashtëmbëdhjetë në historinë e tyre, pavarësisht përjashtimit me karton të kuq të Frenkie de Jong në minutën e 91’ për një faull në mesfushë ndaj Mbappé. Formacioni i Hansi Flick konfirmon kështu titullin e fituar edhe vitin e kaluar.