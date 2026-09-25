Transformimi i Gjermanisë nga Jurgen Klopp: bën një gjest me dorë dhe e gjithë skuadra bën presing

Jurgen Klopp pranoi menjëherë se do të duhet kohë për të zhvilluar vërtet kombëtaren e tij gjermane. Barazimi 1-1 mes Gjermanisë dhe Holandës në ndeshjen e parë të Nations League i përcolli këtë mesazh trajnerit të ri të Gjermanisë dhe ish-trajnerit të Liverpool. Klopp bëri rikthimin e shumëpritur në pankinë, dy muaj pasi zëvendësoi Julian Nagelsmann si trajner i kombëtares gjermane. Pritshmëritë ishin të mëdha për të kuptuar se çfarë kishte arritur të bënte në një kohë kaq të shkurtër. Sigurisht, nuk mund të kishte ndryshime të mëdha, por një imazh tërhoqi vëmendjen e tifozëve: Klopp dhuroi një nga momentet më domethënëse të ndeshjes me një gjest të thjeshtë të dorës, i cili aktivizoi presingun e të gjithë skuadrës kundër Holandës.
Jurgen Klopp triggering a full German press with one hand pic.twitter.com/HTOoKr3gFM
— ESPN UK (@ESPNUK) September 25, 2026
Çdo lojtar gjerman reagoi ndaj gjestit të bërë nga trajneri pranë vijës anësore, në momentin kur mbrojtësi qendror Van Hecke po përgatitej të merrte topin nga mbrojtësi i krahut, Dumfries. Për disa, ky është “efekti Klopp”. Një shije e parë e asaj që do të jetë Gjermania e tij. Struktura bazë e Klopp ka mbetur e njëjtë nga Dortmund te Liverpool: një 4-3-3. Në letër, tre sulmues, tre mesfushorë dhe një linjë mbrojtëse me katër lojtarë; megjithatë, në fazën pa top, skema ndryshon formë. Kur kundërshtari e ndërton lojën me qetësi dhe skuadra tërhiqet, 4-3-3 shndërrohet në 4-1-4-1. Dhe pikërisht këtë po përpiqet të krijojë Klopp.
I’ve never heard Klopp shout in German before, he sounds like a monster pic.twitter.com/xz6UqINK0V
— ™️ (@KayLFC05_) September 24, 2026
Ky transformim është thelbi i lojës së trajnerit të ri të Gjermanisë: të njëjtët 11 lojtarë, dy konfigurime të ndryshme në varësi të fazës së lojës. Mesfushori defensiv mbetet i vetëm përpara mbrojtjes për të mbuluar hapësirën mes dy mbrojtësve qendrorë, dy mesfushorët e avancuar ngrihen në të njëjtën linjë me sulmuesit e krahut dhe sulmuesi kryesor qëndron përpara. Presingu aktivizohet me pasimin mbrapa nga mbrojtësi i krahut te mbrojtësi qendror. Analiza nxjerr në pah lëvizjet e Adeyemi dhe Gnabry, të cilët u vihen në presing mbrojtësve me shpejtësi të plotë, pikërisht për t’i detyruar kundërshtarët të gabojnë. Dhe Gjermania, në një kohë të shkurtër, duket se e ka përvetësuar tashmë lojën e Klopp.
Në fund të fundit, sukseset e Klopp në karrierë i ndërtoi pikërisht te Liverpooli i tij i përsosur: një mekanizëm që e krijoi sipas imazhit dhe ngjashmërisë së tij, ku zotërimi i topit nuk ishte qëllim në vetvete, por çonte në një seri të shpejtë pasimesh drejt portës. Jo vetëm kaq: presingu ishte thelbësor në lojën e trajnerit gjerman, i cili i detyronte kundërshtarët të gabonin pikërisht falë presionit të lartë që niste nga sulmuesit dhe arrinte deri te dy mbrojtësit e krahut, të cilët kishin detyrën të mbështesnin aksionin. Fakti që me vetëm një gjest të dorës e gjithë skuadra gjermane arriti ta kuptonte menjëherë sinjalin e trajnerit të saj tregon se Klopp po punon mirë në përpjekjen për të përshpejtuar procesin dhe për t’i dhënë Gjermanisë mënyrën e lojës që preferon.