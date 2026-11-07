Trajneri i ri i Fenerbahces e merr një vendim të rëndësishëm për Muriqin

Vedat Muriqi pritet të rikthehet në formacionin titullar të Fenerbahces për ndeshjen ndaj Çorum FK, pasi sulmuesi kosovar ka bindur me paraqitjet e tij dhe golat e realizuar këtë sezon.
Sipas mediumit turk Fanatik, trajneri i ri i Fenerbahces, Emre Belozoglu ka vendosur t’i besojë nga minuta e parë Vedat Muriqit në përballjen e së dielës kundër Çorum FK, në kuadër të javës së 11-të të Superligës së Turqisë.
Sulmuesi i Kosovës kohët e fundit kishte humbur vendin në formacionin titullar, duke u lënë prapa në hierarki nga Romelu Lukaku. Megjithatë, Muriqi ka vazhduar të dëshmojë vlerat e tij, ndërsa së fundmi ishte protagonist duke shënuar golin e fitores kundër Liverpoolit.
Paraqitjet e tij këtë edicion flasin qartë për ndikimin që ka në skuadër. Në 17 ndeshje zyrtare me fanellën e Fenerbahces, Muriqi ka realizuar nëntë gola dhe ka dhuruar dy asistime, duke qenë një prej futbollistëve më produktivë të ekipit.
Tashmë, rikthimi i tij në formacionin bazë do të ishte një sinjal i rëndësishëm i besimit nga trajneri i ri, por edhe një mundësi për sulmuesin dardan që të vazhdojë serinë e paraqitjeve vendimtare.
Fenerbahce përballet me Çorum FK të dielën, nga ora 14:00, në ndeshjen e vlefshme për javën e 11-të të kampionatit turk.