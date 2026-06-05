Trajneri i ri e ka të qartë se çka kërkohet nga ai te Liverpooli

Trajneri i ri i Liverpoolit, Andoni Iraola, ka vënë theksin tek të fituarit e titujve me Liverpoolin.

Ai këto fjalë i tha në zyrtarizimin e tij si trajner i Të Kuqve që javën e shkuar shkarkuan trajnerin, Arne Slot.

“Liverpooli më jep shansin që të trajnoj top lojtarë, e top lojtarët të japin shansin të luftosh për tituj. Të fitosh tituj”, ka thënë Iraola.

Iraola arriti sukses të jashtëzakonshëm ne Bournemouthin duke i dërguar në garat evropiane në sezonin e shkuar, por tani vjen te një klub ku kërkohen tituj.

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