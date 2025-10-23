Trajneri i Juventusit flet për mosaktivizimin e Edon Zhegrovës

Trajneri i Juventusit, Igor Tudor, ka komentuar situatën e Edon Zhegrovës gjatë një interviste për gazetarin kosovar Arlind Sadiku, duke sqaruar gjendjen fizike dhe përfshirjen e futbollistit në skuadër.
“Ai është aty. Po punon mirë. Është një lojtar i mirë. Trajneri duhet të marrë vendime, të bëj zgjedhje. Asgjë e veçantë,” tha Tudor, duke theksuar se situata e lojtarit nuk është alarmante, por kërkon durim.
I pyetur nëse futbollisti është gati fizikisht, tekniku kroat u përgjigj me sinqeritet: “Jo, ai duhet të punojë me fitnesin sepse ka pasur shumë probleme në të kaluarën. Po punon mirë që të jetë në formën e duhur.”
Sa i përket kohës kur pritet që lojtari të arrijë 100% të formës, Tudor tha shkurt: “Nuk e di.”
Deklaratat e trajnerit tregojnë se Juventusi po ecën me kujdes në rikuperimin e lojtarëve që kanë pasur probleme fizike, ndërkohë që Zhegrova u pa ndjeshëm i mërzitur ditën e djeshme në minutat e fundit kur pa se ai nuk i dha asnjë minutë në “Bernabeu”.