Tragjike në Turqi: Nxënësi i klasës së tetë vret 9 bashkëmoshatarë, plagos 13 të tjerë

Një nxënës ka qëlluar për vdekje të paktën nëntë persona, përfshirë bashkëmoshatarë të tij, dhe ka plagosur të paktën 13 të tjerë në një shkollë të mesme në jug-qendër të Turqisë, të mërkurën në provincën Kahramanmaraş. Sulmi u krye nga një nxënës i klasës së tetë, i cili gjithashtu ka vdekur.

“Me keqardhje raportojmë për nëntë viktima … dhe 13 të plagosur. Gjashtë prej tyre janë aktualisht në kujdes intensiv, tre prej të cilëve janë në gjendje kritike,” tha ministri i Brendshëm Mustafa Ciftci, raportojnë mediat turke.

Unluer tha se nxënësi që kreu sulmin besohet se përdori armë që i përkisnin babait të tij, një ish-oficer policie. Nxënësi i kishte fshehur armët në një çantë shpine, hyri në dy klasa dhe hapi zjarr “në mënyrë të rastësishme”, shtoi ai.

Ky është sulmi i dytë në shkolla në vend brenda dy ditësh, pasi të martën pati të shtëna në një shkollë të mesme në provincën Sanliurfa në juglindje. Ai u krye nga një ish-nxënës që vrau veten gjatë një përballjeje me policinë pasi plagosi 16 persona./gazetametro.net

