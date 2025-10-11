Tragjedi në Meksikë/ 27 të vdekur dhe dhjetra të humbur si pasojë e përmbytjeve

Një katastroftë natyrore me përmasa të mëdha ka ndodhur në Meksikë, e cila ka shkaktuar dhjetra viktima dhe shumë të zhdukur. Një përmbytje e cila më pas shkaktoi edhe një rrëshqitje të dheut, ka sjellë si pasojë 27 viktima dhe dhjetra të humbur. Nga kjo janë shembur shumë banesa dhe ura.
Reshjet e dendura të shiut bënë që lumenjtë të dilnin nga shtrati. Hidalgo në Meksikën lindore ishte një nga zonat më të prekura, me 16 vdekje të raportuara. Mediat e huaja raportuan se mijëra shtëpi janë dëmtuar dhe shkatërruar, ndërsa shumë rrugë kryesore janë bllokuar. Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, tha se qeveria ka vendosur 5,400 personel për të ndihmuar komunitetet, për të pastruar rrugët dhe për të shpërndarë ndihma.
“Po punojmë për të mbështetur popullsinë, për të hapur rrugët dhe për të rivendosur shërbimin elektrik.” shkroi Sheinbaum në mediat sociale.
Përveç kësaj, 3,300 trupa detare po ndihmojnë me evakuimet, si dhe me pastrimin e pasojave të përmbytjeve.
Në Puebla, guvernatori i shtetit Alejandro Armenta tha se të paktën nëntë persona kishin vdekur, ndërsa pesë të tjerë ishin raportuar të zhdukur. Rreth 80,000 persona janë prekur nga moti vetëm në Puebla, tha qeveria e shtetit.
“Askush nuk ishte i përgatitur për këtë. Përmbytja arriti një lartësi prej një metri e gjysmë. Gjithçka u përmbyt, dhoma e ngrënies dhe i gjithë restoranti, kuzhina, banjo, dhoma e lojërave, zona private. Gjithçka është në gjendje të tmerrshme,” tha një banor.