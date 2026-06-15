Tragjedi në Greqi, 4 vëllezër humbin jetën të djegur nga zjarri brenda një kontejneri

Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Konicë të Greqisë mëngjesin e sotëm (15 qershor).
Një zjarr i fuqishëm që shpërtheu pak para orës 07:00, përfundoi me humbjen e jetës së 4 vëllezërve. Sipas mediave lokale, zjarrfikësit që u përpoqën të shuanin zjarrin gjetën katër persona të vdekur, një burrë dhe tre gra.
Sipas të njëjtave burime, të ndjerit janë të moshuar që jetonin në kontejner. Siç raporton Agjencia e Lajmeve të Athinës, këta janë katër familjarë të moshës 69, 75, 83 dhe 88 vjeç, të cilët jetonin në kontejnerin që iu dha atyre 30 vjet më parë, pas tërmetit të madh të Konicës. Kontejneri ishte vendosur në arën e tyre pranë urës së Konicës.
Sipas fqinjëve, vëllai dhe motrat fatkeqë jetonin në kushte të vështira, pa energji elektrike, dhe herë pas here përballeshin edhe me probleme shëndetësore. Në këtë kontekst, po shqyrtohet nëse zjarri është shkaktuar nga një qiri apo llambë vaji që është ndezur për të pasur pak dritë, informon “Protothema”. Sipas informacioneve, Mirëqenia Sociale ishte ngarkuar më parë me pastrimin ambienteve. 10 zjarrfikës me pesë automjete u përpoqën të shuanin zjarrin, ndërsa ekipi hetimor i Departamentit të Zjarrfikësve po heton rrethanat e sakta të zjarrit.