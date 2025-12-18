Tragjedi në Ekuador: mbrojtësi Mario Pineida vritet në një atentat me armë zjarri

Futbollisti ekuadorian Mario Pineida, 33 vjeç, mbrojtës i Barcelona Sporting Club, u vra në një atentat të armatosur në veri të Guayaquil, epiqendër e dhunës së fundit të rishpërthyer mes bandave të trafikut të drogës. Sipas rindërtimeve të para, mbrojtësi ishte viktimë e një sulmi nga dy persona në një skuter, të cilët hapën zjarr duke vrarë ish-lojtarin e Kombëtares së Ekuadorit dhe duke plagosur të paktën dy persona të tjerë, mes tyre edhe nënën e tij.
Ish-mbrojtësi i Ekuadorit Mario Pineida i vrarë në atentat
“Për anëtarët dhe mbështetësit tanë: FC Barcelona Sporting Club njofton me trishtim të thellë vdekjen e lojtarit të saj Mario Pineida, si pasojë e një agresioni”, thuhet në komunikatën zyrtare të klubit ekuadorian. “Kjo lajm tragjik na prek thellësisht të gjithëve dhe ndajmë dhimbjen me gjithë familjen e Barcelonës. Në orët në vijim do t’ju informojmë për aktivitetet e organizuara në kujtim të tij. Për momentin, u kërkojmë anëtarëve, tifozëve dhe publikut të luten për prehjen e shpirtit të tij dhe t’i japin ngushëllim familjes në këtë moment të vështirë”.
Mario Pineida, dy vrasës me skuter e qëlluan për vdekje
Nga rindërtimet e para, ende në vijim, për vdekjen tragjike të Pineida të ndodhur të mërkurën më 17 dhjetor, autoritetet po përpiqen të rindërtojnë dinamikën dhe motivet. Lojtari duket se ka përfunduar në mes të një atentati, në sfondin e përplasjeve të armatosura mes fraksioneve të ndryshme të trafikut të drogës që po përpiqen të ndajnë territorin e qytetit të Guayaquil. Dy burra në një skuter iu afruan lojtarit duke hapur zjarr dhe e vranë Pineida; ata qëlluan edhe nënën e futbollistit dhe një grua tjetër.
O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.
Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos… pic.twitter.com/c4H19edKHm
Kush ishte Mario Pineida, kampion me Fluminense
Mario Pineida, 33 vjeç, po e përfundonte karrierën e tij mes radhëve të Barcelona SC. Në të kaluarën kishte qenë edhe pjesë e kombëtares ekuadoriane që mori pjesë në kualifikueset për Botërorin e Rusisë 2018 dhe Katarit 2022. Ka luajtur edhe për Fluminense-n në vitin 2022, ish-klub që nuk mungoi në homazhe: “Fluminense Football Club ka marrë me trishtim të thellë lajmin e vdekjes së Mario Pineida-s, një lojtar që ka luajtur për klubin në vitin 2022. Pineida iu bashkua Tricolor në fillim të sezonit në të cilin u shpallëm kampionë carioca”.