Tragjedi mes të nxehtit në Romë, zjarri lë 400 persona në tenda

Qindra njerëz kanë kaluar një javë duke fjetur në tenda teksa temeraturat e larta kanë përfshirë Romën, mes një përplasjeje midis qeverisë së ekstremit të djathtë të Giorgia Melonit dhe politikanëve vendas mbi të ardhmen e qendrës më të profilit të lartë të Italisë për strehim dhe ndihmë sociale.
Një zjarr javën e kaluar detyroi evakuimin e ndërtesës, e cila ishte zënë nga grupe qytetare që nga viti 2013, dhe ajo ka mbetur e mbyllur ndërsa qeveria Meloni përpiqet të marrë masa drastike ndaj pronave të tilla të zaptuara.
Zjarri brenda Spin Time Labs shpërtheu në orët e para të 29 korrikut në një zonë të jashtme dhe u shua shpejt nga banorët përpara se të përhapej.
Policia evakuoi kompleksin 10-katësh, duke përmendur nevojën për kontrolle sigurie, duke detyruar rreth 400 banorë, përfshirë fëmijë, të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuara, të dilnin në rrugë.
Spin Time Labs, një iniciativë e mbështetur nga këshilli i majtë i Romës dhe Vatikani, ka qenë prej kohësh në shënjestër të dëbimit nga qeveria e Melonit, e cila i konsideron ndërtesat e zëna si strofulla kriminaliteti.
Qendra, e cila gjatë dekadës së fundit është transformuar në një hapësirë që ofron shërbime të ndryshme sociale dhe kulturore, duke përfshirë një bankë ushqimore, një restorant dhe vende pune të përbashkëta, u bë kryelajm në vitin 2019. Një ndihmës i të ndjerit Papa Françeskut, Kardinali Konrad Krajewski, zbriti nga një pusetë për të rivendosur energjinë elektrike, duke provokuar zemërimin e Matteo Salvini-t, i cili ishte ministër i brendshëm në atë kohë dhe tani është zëvendëskryeministër.
Roberto Saviano, një autor dhe kritik i profilit të lartë i qeverisë së Melonit, vizitoi vendin e ngjarjes të hënën dhe e përshkroi qendrën si një “simbol të demokracisë” dhe jo si një akt kriminal.
Ndërtesa është tani nën dy urdhra gjyqësorë për sekuestrim, njëri i lidhur me betejën e gjatë ligjore të pronarit privat për të rifituar zotërimin dhe tjetri me zjarrin.
Edhe pse mbyllja e Spin Time është në planet e saj, ministria e brendshme nuk ka arritur të zbatojë një urdhër dëbimi të lëshuar për herë të parë nga një gjyqtar në vitin 2020, dy vjet para se Meloni të vinte në pushtet, thuhet për shkak të frikës nga pasojat sociale dhe ligjore të detyrimit të njerëzve të cenueshëm të dalin në rrugë. Më herët këtë vit, ministria, e udhëhequr nga Matteo Piantedosi, u urdhërua të paguante 21 milionë euro dëmshpërblim për mosveprimin ndaj urdhrit të dëbimit.
Ndërsa këshilli i Romës, i cili së bashku me një ushtri vullnetarësh ka siguruar shtretër kampingu, ushqim, pije dhe ndihmë mjekësore, përpiqet të gjejë një zgjidhje, duke përfshirë ofertën për të blerë ndërtesën në mënyrë që komuniteti të mund të mirëmbahet, banorët e Spin Time po përballen me më shumë kohë në rrugë.