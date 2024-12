Tradhëtia , shkak i ndarjes së Megan Fox dhe MGK?

Megan Fox ka “mbaruar” me Machine Gun Kelly pasi zbuloi se ai po fliste me gra të tjera, thotë një burim ekskluzivisht për Page Six.

“Kur ata udhetuan për festën e Falënderimeve, ajo dyshoi dhe vendosi të shikonte telefonin e tij,” thotë burimi i brendshëm. “Megan gjeti mesazhe me tekst me gra të tjera dhe vendosi të ndahej me MGK, emri i vërtetë i të cilit është Colson Baker.”

Aktorja e “Jennifer’s Body” gjithmonë “kishte probleme besimi” me reperin dhe kantautorin, 34 vjeç, “për shkak të sjelljes së kaluar”. Ata gjithashtu kanë pasur uljet dhe ngritjet e tyre gjatë viteve të fundit, por ajo ishte e gatshme t’i kalonte të gjitha këto, shtoi burimi.

Megan donte të “rindërtonte besimin e saj me reperin dhe ishte e emocionuar për të rritur familjen e tyre së bashku”, shpjegon burimi ynë. Megjithatë, pasi zbuloi mesazhet me tekst, gjithçka ndryshoi. “Megan është një grua e fortë, e pavarur dhe nuk ka nevojë për një burrë në jetën e saj,”

ktorja tashmë është nënë e fëmijëve të saj dhe të ish-bashkëshortit Brian Austin Green: Noah, 11, Bodhi, 9 dhe Journey, 7 vjeç. MGK mirëpriti vajzën Casie, tani 15 vjeç, në vitin 2009 me të dashurën e atëhershme Emma Cannon.